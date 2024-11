Eine Polizeistreife hat am frühen Donnerstagmorgen auf einem Autobahnparkplatz bei Hohberg zwei Männer beim Abzapfen von Diesel aus Lastwagen erwischt.

Den Beamten war ein Sattelzug aufgefallen, der parallel zu den dort parkenden Lastwagen stand, teilt die Polizei mit. Weil es in der Vergangenheit häufig zum Diebstahl von Diesel aus parkenden Lastern gekommen war, entschlossen sich die Beamten den auffällig geparkten Sattelzug zu kontrollieren.

Beim Herantreten an das Fahrzeug stiegen Fahrer und Beifahrer in das Führerhaus ein. Neben starkem Dieselgeruch stellten die Beamten einen aufgebrochenen Tankdeckel an dem daneben parkenden Lkw fest.

An dem Sattelzug des 31-jährigen rumänischen Fahrers und seinem 37-jährigen Beifahrer war eine professionelle Pumpe verbaut. Nach ersten Erkenntnissen wurden etwa 300 Liter Diesel abgepumpt. An einem weiteren Lkw wurde der Tankdeckel gewaltsam abgedreht.

Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Ob es in diesem Bereich noch zu weiteren Dieseldiebstählen kam, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.