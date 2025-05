300-Jahr-Feier in Kälberbronn: Entdeckerrunde und Kunsthandwerkermarkt

Ortsvorsteher Andreas Ziefle begrüßte am Sonntag zum rund 90-minütigen Rundgang über die drei Kilometer lange Wegstrecke eine stattliche Zahl von Gästen, darunter auch zahlreiche Mitglieder des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler. Ziefle stimmte auf die Zeitreise durch die 300-jährige Geschichte von Kälberbronn ein. Diese wird an elf Stationen spielerisch erlebbar.

Bürgermeister Dieter Bischoff zeigte sich begeistert, wie toll die Entdeckerrunde geworden sei und die Geschichte von Kälberbronn in spielerischer Weise wiedergebe. Ein großes Lob sprach er dem „Team Kälberbronn“ aus, der rund 40 Personen zählenden Mannschaft rund um Ortsvorsteher Ziefle. Mit „Chapeau!“ würdigte Bischoff die in Eigenarbeit errichteten Spielstationen, die er bereits am Vortag besucht hatte.

Anschließend verknüpften Projektleiter Amadeus Müller und Andreas Ziefle die Entstehung der Entdeckerrunde mit einem historischen Rückblick auf 300 Jahre Kälberbronn zu einer kleinen unterhaltsamen Geschichte.

Beharrlichkeit hat einst schon die ersten Siedler im Ort ausgezeichnet

Beispielsweise wurden die Hütten der acht Familien, die sich vor 300 Jahren in Kälberbronn eher ungewollt angesiedelt hatten, auf Anordnung des Bürgermeisters abgerissen. Parallele zur jüngeren Vergangenheit: Den Spielstationen auf der Entdeckerrunde hätte ein solcher Abriss gedroht, sofern deren Errichtung nicht genehmigt worden wäre.

Und weiter: Die damaligen Siedler bauten ihre Hütten heimlich wieder auf, zeigten Beharrlichkeit und durften in Kälberbronn bleiben. Auch beim Bau der Spielstationen sei Beharrlichkeit gefragt gewesen. Aber der Bürgermeister und sein Team hätten die Kälberbronner unterstützt, und die Genehmigung für die Entdeckerrunde sei erteilt worden.

Traut sich auf die Rutsche: Bürgermeister Dieter Bischoff Foto: Franziska Bührer

Bevor der große Tross an Wanderbegeisterten sich auf den Weg machte, sägten Bürgermeister Bischoff und Ortsvorsteher Ziefle einen Baumstamm durch, in dessen teuchelähnlichem Hohlraum ein Geschenk für den Rathauschef versteckt war: Mit dem hellgrünen Shirt samt Jubiläumsaufdruck wurde Bischoff ins „Team Kälberbronn“ aufgenommen.

Der Ortsvorsteher führte den Rundgang mit den begeisterten Teilnehmern an und wusste an jeder Spielstation etwas zu erzählen. Auf der Entdeckerrunde, berichtete Andreas Ziefle später, waren am Sonntag laut Zählung insgesamt 1005 Personen unterwegs.

So geht’s weiter: Lesung aus „Das kalte Herz“ auf der Schleifwegwiese

Ergänzend fand an diesem Tag ein Kunsthandwerkermarkt in der für den Durchgangsverkehr gesperrten Zinsbachstraße statt. Drechslerkunst gesellte sich dort zu Korbwaren, Holzfiguren, gefilzten Objekten und vielem mehr. Kreative Bastelangebote für Kinder fanden ebenso großes Interesse wie das vielfältige kulinarische Angebot. Die 27 Marktbeschicker – Handwerker, Künstler, regionale Erzeuger und auch die Jugendfeuerwehr Kälberbronn mit Kaffee und Kuchen – waren zufrieden.

Nach dem gelungenen Auftakt findet die nächste Veranstaltung zur 300-Jahr-Feier am Samstag, 5. Juli, ab 19 Uhr statt: mit einer Lesung des Schwarzwaldklassikers „Das kalte Herz“ und musikalischer Umrahmung auf der Schleifwegwiese.