Cura Med Akutklinik erweitert Unter Nank in Albstadt deutlich

2 An das bestehende Gebäude Unter Nank in Tailfingen wird angebaut. Foto: Cura Med

Der Grundstein für einen zusätzlichen Gebäudekomplex der Cura Med Akutklinik Albstadt wird am kommenden Dienstag, 30. März, gelegt.

Albstadt-Tailfingen - "Noch mehr Möglichkeiten dank zusätzlichem Gebäudekomplex" will die Cura Med Akutklinik Albstadt schaffen und erweitert deshalb ihre Akutklinik Unter Nank um 30 weitere Patientenzimmer. Die Grundsteinlegung ist für Dienstag, 30. März, angekündigt.

Als Grund gibt die Klinikleitung die "stetig wachsende Nachfrage nach einer stationären therapeutischen Behandlung" an. Durch neue Gruppenräume und ein großes Bewegungsbecken würden zudem die Therapiemöglichkeiten erweitert.

Das bisherige Gebäude und den neuen Bau nordöstlich davon soll ein überdachter Gang verbinden. Der Gesamte Gebäudekomplex schmiegt sich an den Hang und soll durch zahlreiche Terrassen viel Freiraum bieten, auf mehreren Ebenen aber eben auch Zugang nach draußen.

Im ersten Bauabschnitt – zwölf mal 35 Meter groß – werden das Untergeschoss, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss erbaut, in dem Ärztezimmer, Gruppenräume und zwölf Patientenzimmer untergebracht werden. Erschlossen wird das Gebäude, dessen lange Seite sich in Nord-Süd-Richtung erstreckt – über eine Treppe und einen Aufzug im Inneren, so dass eines der Zimmer im ersten Stock, das für Patienten mit einer Behinderung ausgelegt und entsprechend größer ist, barrierefrei zu erreichen sein wird.

Im zweiten Bauabschnitt wird dieses Gebäude um einen Bau mit vier Stockwerken – 30 mal 30 Meter groß mit "Ausziehungen" in der Größe von sieben mal 15 Metern – nach Nordosten hin erweitert: genug Platz für Technik- und Serviceräume, Dienstzimmer, Ärztezimmer, ein Bewegungsbecken und weitere 18 Patientenzimmer. Auch dieser Gebäudetrakt ist mit Treppe und Aufzug barrierefrei erschlossen und dank der Hanglage auch auf mehreren Ebenen barrierefrei zugänglich. Vier der Einzelzimmer für Patienten mit Nasszelle und Zugang zu abgetrennten Terrassen sind ebenfalls barrierefrei.

Im Untergeschoss haben die sechs Einzelzimmer für Patienten ebenfalls Nasszellen und durchlaufende, abgeteilte Balkone. Sechs weitere Einzelzimmer mit durchlaufenden, abgeteilten Balkonen, entstehen im Erdgeschoss, ebenso wie vier Arztzimmer mit Sekretariat, ein Gruppenraum, der Pflegestützpunkt, die Teeküche für Patienten, WCs und Umkleiden.

Flexibel durch einen Multifunktionsraum

Den Hauptteil des Untergeschosses nehmen das Bewegungsbecken, ein Saunabereich, Umkleidekabinen, WC- und Serviceräume in Anspruch. Außerdem soll ein Multifunktionsraum für Flexibilität in der Nutzung sorgen.

Weitere sechs Einzelzimmer mit Nasszelle und durchlaufenden abgeteilten Balkonen sind für das erste Obergeschoss geplant, neben den zwei Räumen für Therapeuten, einem Raum für Medizinische Trainingstherapie inklusive Lager, einem Gymnastikraum, WC, Pflegestützpunkt und Umkleiden.

Geplant hat das Gebäude, mit dessen Bau auch ein neuer Eingangsbereich samt Lobby entsteht, das Architekturbüro Pfaus und Partner aus Sigmaringen. Dass im Zuge des Neubaus auch der Altbau aufgehübscht wird: selbstredend.

Die Cura Med Akutklinik Albstadt ist eine Privatklinik, die ganzheitlich behandelt und mit Ärzten, Facharztzentren und Kliniken in der Umgebung kooperiert. Der Akutklinik angeschlossen sind eine Privatambulanz für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Innere Medizin und Kardiologie, eine Tagesklinik und ein interdisziplinäres Schlaflabor.