Plakate in der ganzen Ortenau Herrenknecht startet Großkampagne gegen rechts

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeigt die Firma Herrenknecht Flagge: An 100 Standorten im Kreis prangen ab Donnerstag Plakate mit dem Aufruf, am 23. Februar demokratisch zu wählen. Das Weltunternehmen aus Schwanau sieht die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.