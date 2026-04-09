Sechstes Europa-League-Heimspiel, sechster Sieg: Der SC Freiburg hat mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Celta Vigo die Tür zum Halbfinale weit geöffnet.
Sollte der Freiburger Cheftrainer Julian Schuster in den Minuten vor dem ersten Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte nervös gewesen sein, so ließ er sich das zumindest äußerlich nicht anmerken. Mit einem breiten Grinsen scherzte er mit RTL-Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus, kurz darauf redete er gut gelaunt mit dem Schiedsrichter.