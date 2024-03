1 Henry Seeger rutschte am Sonntag erstmals in diesem Jahr in die Startelf der Balinger. Foto: Eibner-

Die Mannschaft von Murat Isik zeigt beim 3:0 gegen Astoria Walldorf eine starke und abgeklärte Leistung. Halim Eroglu per Doppelpack und Leander Vochatzer treffen bereits vor der Pause.









Der Dietmar-Hopp-Sportpark war schon in den vergangenen beiden Spielzeiten ein gutes Pflaster für die TSG Balingen – und auch diese Saison nehmen die Eyachstädter alle drei Punkte aus Walldorf mit. Der 3:0-Sieg am Sonntagmittag ging auch in der Höhe voll in Ordnung und stellt den ersten Auswärtssieg in dieser Saison dar.