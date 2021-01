30 neue Zimmer Kritik an Erweiterung des "Hotel Hirt" in Deißlingen

In der Vorlage zur Sitzung heißt es: "Mit der vorliegenden Planung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung und Modernisierung des bestehenden Hotel- und Restaurantbetriebs geschaffen. Gleichermaßen können durch die Bauleitplanung auch bisher konfliktbehaftete Situationen entschärft und geklärt werden. So wird beispielsweise die Eingangssituation komplett neu geregelt und an der Schnittstelle von Neu- und Altbau konzentriert. Gleichermaßen könne durch die Planung die Anzahl der Stellplätze verdoppelt werden."

Für Karin Schmeh (CDU) sind diese Pläne sehr mutig, aber auch der Schritt in die richtige Richtung. Allerdings könne sie die Vorbehalte der Nachbarschaft nachvollziehen. Ihr Frage nach einem Aufzug im Hotel wurde bejaht. Für Bernd Krause (CDU) ist das Vorhaben ebenfalls sehr mutig, jedoch wichtig und notwendig.

Bruno Bantle (SPD) meinte, dass das Vorhaben wohl nicht ganz konfliktfrei sein werde. Bürgermeister Ralf Ulbrich meinte, dass dies wohl auch nicht der Fall sein werde, wenn Geschäfts- und Privatinteressen aufeinanderprallen. Doch man könne das Ganze, so hofft der Bürgermeister, konfliktarm gestalten.

Träger öffentlicher Belange angeschrieben

Aus diesem Grund sollen nun, nachdem das Deißlinger Gemeindeparlament dem Bebauungsplan zugestimmt hatte, die Träger öffentlicher Belange angeschrieben und zur Stellungnahme aufgefordert werden. Parallel dazu werde der Öffentlichkeit frühzeitig die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt.

Zwar, so der Bürgermeister, könnte auf die frühzeitige Beteiligungsphase verzichtet werden, jedoch aufgrund der zentralen Lage des Hotels im Gemeindegebiet schlägt die Verwaltung vor, eine frühzeitige Information und Beteiligung mit Erörterungstermin vorzuschalten. Der Termin steht: am 2. Februar ab 17 Uhr in der Turnhalle der Aubertschule.

Dass der geplante Um- und Neubau des Betriebs durchaus Konfliktpotenzial beinhaltet, klingt nachvollziehbar. Durch 24 neue Parkplätze in der Tiefgarage und 30 neue Zimmer hebt sich die Situation der Parkplätze nach Ansicht von Anwohnern wohl wieder auf. Ihre Befürchtungen: Noch mehr Verkehr, noch mehr Busse, die am Sonntagmorgen ihre Motoren laufen lassen und eine zusätzliche Verschattung der Grundstücke durch den Neubau auf dem Hügel.