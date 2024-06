In der Region war am langen Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Fronleichnamsprozessionen in Villingen, Rottenburg oder Lützenhardt, ob Mittelalterspektakel in Donaueschingen oder Volksfest in Balingen und Rottweil: Donnerstag bis Sonntag waren wieder zahlreiche Events geboten.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Traditionell am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die römisch-katholischen Christen das Fronleichnamsfest – so auch am Donnerstag in Villingen. Feierlich ging die Fronleichnamsprozession auch in diesem Jahr vonstatten.

Gemeinsam mit Jan Ullrich wurde am Freitag das „Jan Ullrich Cycling Museums“ im Haus des Gastes in Bad Dürrheim eröffnet. In einer Talkrunde sprach Ullrich auch über die dunklen Seiten in seinem Leben – und plauderte dabei aus dem Nähkästchen.

Wieder ein wahres Eldorado für Fans von Musikwiedergabegeräten und Tonträgern aller Art war die Phonobörse in der St. Georgener Stadthalle. Zwischen Fachliteratur, Plattenspielern mit Seltenheitswert und historischen Raritäten kamen Phonobegeisterte auf ihre Kosten.

500 Jahre sind die Bauernkriege her. Ein Jubiläum, das es in Donaueschingen-Grüningen mit einem Mittelalterevent gefeiert wurde, das sich gewaschen hatte: Mutig trotzten Schausteller und Besucher dem Dauerregen – und konnten dabei noch einiges lernen.

Kreis Rottweil

Das Volksfest in Rottweil kam bei den Besuchern auch bei schlechtem Wetter gut an. Jeder kleine Sonnenstrahl lockte Besucher am Wochenende zum Festplatz.

Zollernalbkreis

Das Balinger Volksfest wurde bereits am Mittwoch offiziell eröffnet und die Besucher strömten – trotz dunkler Wolken – auf das Messegelände.

Das Wetter hätte vielleicht etwas besser sein dürfen, aber ansonsten gab es beim zweiten großen Treffen bunter Show-Trucks auf dem Gelände der Firma Sauter Transporte in Owingen nichts zu meckern.

Der Dauerregen hat die Darsteller der „Schlacht bei Solicinium“ im Römischen Freilichtmuseum Hechingen nicht davon abgehalten, eine beeindruckende Show zu liefern. Für die Veranstaltung kamen die Protagonisten aus ganz Europa – und sogar aus den USA.

Kreis Freudenstadt

Mit einer neuen Prozessionsstrecke durch die Stadt und einem Appell für Frieden feierten die Rottenburger am Donnerstag Fronleichnam.

Die Eutinger Musiker hatten Glück, denn pünktlich zur Kultbierfest-Eröffnung schien am Donnerstag auf dem Eutinger Brühlgelände die Sonne.

Wundervoll geschmückte Blumenteppiche bereiteten der großen Fronleichnamsprozession am Donnerstag in Lützenhardt den Weg.

Kreis Calw

In Maisenbach-Zainen wurde am Sonntag der Kohlenmeiler entzündet. Bis Freitag wird den Besuchern viel Abwechslung geboten: mit Kunst, Unterhaltung, Kulinarik und viel Musik.

Ortenaukreis

Rund 300 Zuschauer erlebten beim historischen Sägerhof in Schuttertal eine Uraufführung der besonderen Art: Das Theaterstück über eine dramatische Epoche der Ortshistorie feierte seine Premiere und entführte die Besucher in längst vergangene Zeiten.