30 Kinder aus Lwiw zu Gast: Das Sommercamp in Freiburg ist für sie eine willkommene Auszeit

„Viele Kinder, die am Camp teilnehmen, können sich nicht freuen. Wenn sie lachen, fühlen sie sich schuldig“, berichtet die ukrainische Psychologin Nataliia Mraka. Sie ist mit 30 Kindern von 9 bis 14 Jahren mit dem Bus aus Lwiw angereist und hat die vergangenen beiden Wochen in Freiburg verbracht. Bereits zum vierten Mal hat die Stadt Freiburg mit ihrer ukrainischen Partnerstadt das Camp auf die Beine gestellt. Für die Kinder ist dies die Möglichkeit eine Auszeit aus ihrem Alltag in der Ukraine zu bekommen und neue Kraft zu tanken.“Es ist schön zu sehen, wie die Kinder im Laufe des Camps auftauen und Emotionen zeigen können“, sagt die Psychologin. „Die feste Struktur und der geregelte Tagesablauf hilft den Kindern dabei, abzuschalten. Auch die Natur in der Umgebung ist gut. Hier fühlen sich die Kinder sicher“, erklärt die Psychologin. Begleitet wurden die Kinder neben Mraka von einer Krankenschwester und zwei Sportpädagoginnen aus der Ukraine.

Sport als Ablenkung für die Campteilnehmer Ein wichtiger Bestandteil des Camps ist der Sport. In Zusammenarbeit mit der Freiburger Turnerschaft (FTF) haben die Kinder tagsüber verschiedene Sportarten ausprobiert. Abends standen für die Kinder Kunsttherapie sowie Gesprächstherapie auf dem Programm. Auch der Austausch der Kinder untereinander ist hilfreich. „Sie können viel voneinander lernen. Wir gehen andere Kinder damit um. Auch, dass es ok ist, zu weinen, lernen die Kinder“, erklärt Mraka.

Man merke auch, dass „Kinder, die am Anfang der Reise verschlossen waren, merken, dass es ihnen hilft, mit anderen über ihre Situation zu sprechen“, zeigt Mraka auf. So seien im Laufe des Camps auch schon Freundschaften entstanden.

Die Kinder haben in der Gruppentherapie verschiedene Übungen absolviert. Foto: Stadt Freiburg

Für die Therapie wurden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. „Die einen haben ihren Vater verloren, bei den anderen Kindern ist es unklar, ob die Väter noch am Leben sind oder zurückkehren“, erklärt Mraka. Gerade bei der zweiten Gruppe sei die Arbeit herausfordernd. „Die einen haben noch Hoffnung, die anderen haben diese bereits aufgegeben“, erklärt die Psychologin. Auch wenn die Kinder nach ihren Vätern fragen, stellt die Psychologin vor eine Herausforderung. Man dürfe hier keine Hoffnung geben oder nehmen. „Ich versuche diese Frage zu umgehen, auch wenn das nicht immer leicht ist“, sagt Mraka.

Kinder lernen mit ihren Ängsten umzugehen

Im Rahmen der Kunsttherapie haben die Kinder Bilder gemalt, um ihre Gefühlslage auszudrücken. Im Anschluss haben sie ihre Bilder erklärt und mit anderen darüber gesprochen. „Eine weitere Übung war, dass de Kinder ihre Angst malen sollten. Wir haben dann im Anschluss ihre Angst gegen Süßigkeiten abgekauft. Die Kinder mussten selbst etwas über diese Übung lachen“, zeigt Mraka auf. Es habe ihnen aber geholfen, die Ängste kleiner zu machen. Ziel aller Übungen sei es, Strategien gegen die Ängste zu entwickeln und zu lernen, dass man seine Emotionen kontrollieren könne.

Neben dem Sport und der Therapie standen auch Ausflüge auf dem Programm. Die Gruppe ist gemeinsam auf den Schauinsland gefahren oder über den Münsterplatz geschlendert. Dort haben sie auch eine obligatorische „Lange Rote“ gegessen.

„Die Kinder waren begeistert von den vielen Fahrrädern in Freiburg. Sie wollen in der Ukraine nun auch Fahrrad fahren“, sagt Mraka schmunzelnd. Das seien, neben den Freundschaften und dem Entkommen aus ihrem Alltag, schöne Erinnerungen, die die Kinder mit nach Hause nehmen. Einige von ihnen haben sich fest vorgenommen, nach Freiburg zurückzukehren, sei es als Student oder Tourist – dann aber sicher voller Freude.