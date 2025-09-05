30 Kinder aus Lwiw zu Gast: Das Sommercamp in Freiburg ist für sie eine willkommene Auszeit

In Freiburg sind zurzeit 30 Kinder aus der ukrainischen Partnerstadt Lwiw für ein Sommercamp zu Gast.
„Viele Kinder, die am Camp teilnehmen, können sich nicht freuen. Wenn sie lachen, fühlen sie sich schuldig“, berichtet die ukrainische Psychologin Nataliia Mraka. Sie ist mit 30 Kindern von 9 bis 14 Jahren mit dem Bus aus Lwiw angereist und hat die vergangenen beiden Wochen in Freiburg verbracht. Bereits zum vierten Mal hat die Stadt Freiburg mit ihrer ukrainischen Partnerstadt das Camp auf die Beine gestellt. Für die Kinder ist dies die Möglichkeit eine Auszeit aus ihrem Alltag in der Ukraine zu bekommen und neue Kraft zu tanken.“Es ist schön zu sehen, wie die Kinder im Laufe des Camps auftauen und Emotionen zeigen können“, sagt die Psychologin. „Die feste Struktur und der geregelte Tagesablauf hilft den Kindern dabei, abzuschalten. Auch die Natur in der Umgebung ist gut. Hier fühlen sich die Kinder sicher“, erklärt die Psychologin. Begleitet wurden die Kinder neben Mraka von einer Krankenschwester und zwei Sportpädagoginnen aus der Ukraine.