1 Horb ist fast fertig – Jürgen Kraft (in der Mitte) hatte die Idee und die Legobausteine. Foto: Morlok

Zum Ende der Sommerferien durften sich 30 Kinder aus der Kernstadt und den Stadtteilen drei Tage lang, wie „Bob, der Baumeister“ fühlen. Sie bauten ein fiktives Horb 2.0 aus Lego-Bausteinen, die ihnen Jürgen Kraft für dieses Projekt zur Verfügung stellte.









Kraft ist hauptberuflich Schulsozialarbeiter in der Akademie Eigensinn in Altensteig und in seiner Freizeit begeisterter Lego-Konstrukteur und hat rund 250.000 dieser bunten Konstruktionselemente mit nach Horb gebracht.