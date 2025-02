1 „Schwaissblech“ spielt in Wilf­lingen am 17. Mai auf. Karten gibt es ab dem 15. Februar. Foto: Narrenzunft

Der Narrenbrunnen in Wilflingens Ortsmitte feiert Geburtstag.









Die 15-köpfige Band „Schwaissblech“ aus Fridingen an der Donau will am Samstag, 17. Mai, beim Narrenbrunnenfest der Narrenzunft Wilflingen das Festzelt am Bürgerhaus in eine Partyarena verwandeln. Anlass zum Fest ist das 30-jährige Bestehen des Narrenbrunnen in der Ortsmitte.