Feuerwehr rückt zweimal an Schaden nach Kaminbrand in Meßstetten wohl im sechsstelligen Bereich

Zu einem Kaminbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntag und Montag in die Straße Geyerbad in Meßstetten-Oberdigisheim ausgerückt.