30 Jahre IGZ: Wie in Lahr ein Militär- zu einem Wirtschaftsstandort wurde

1 IGZ-Geschäftsführer Daniel Halter (rechts) dankte allen Mitarbeitern für ihr Engagement. Foto: Köhler

Seit 30 Jahren entwickelt die IGZ GmbH das 600 Hektar große Areal rund um den Lahrer Flugplatz. Mehr als 140 Unternehmen mit 6000 Beschäftigen haben seit dem Abzug der Kanadier dort eine Heimat gefunden. Bei der großen Geburtstagsfeier blickten die Beteiligten zurück – und auf Herausforderungen voraus.









Die „Landebahn Mensch Meier“ war der Austragungsort für den 30. Geburtstag der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH, kurz IGZ. Zahlreiche Vertreter aus der Verwaltung, der Kommunalpolitik und der ansässigen Unternehmen waren am Donnerstag in die Diskothek am Flugplatz gekommen, um 30 Jahre Revue passieren zu lassen und zu feiern. Eingebettet war der Abend unter Moderation von Uwe Baumann in das Bild eines durchstartenden Fliegers.