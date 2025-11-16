30-Jahr-Jubiläum: Jüdische Gemeinde ist ein lebendiger Teil von Lörrach

Die jüdische Gemeinde ist mitten in Lörrach angekommen. Bei der Feier zum 30-Jährigen beschworen Redner ihre gedeihliche Zukunft – allem Antisemitismus zum Trotz.
Vor einer Woche beim Gedenken zum 9. November hatte Rabbiner Moshe Flomenmann angekündigt, dass es nach dem lehrreichen Blick in die Geschichte in wenigen Tagen einen freudigen Anlass geben werde, um nach vorne zu schauen, nämlich das 30-jährige Bestehen der Israelitischen Gemeinde in Lörrach. Doch nicht nur der Jahrestag ihrer Wiedergründung war Anlass zu feiern. Die Gemeinde lässt sich bis in das Jahr 1670 zurückverfolgen, Juden gehören somit seit 355 Jahren zu Lörrach. Doch die Wiedergründung vor 30 Jahren erfolgte durch eine Gruppe zugewanderter Menschen, die lange Geschichte der Juden in Lörrach ist demzufolge nicht nur als durchgehende Linie zu sehen.