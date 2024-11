Auch der neue Schutterner Rat will die Freundschaft zu Herbsheim pflegen

1 Bürgermeister Stanis Ekman (von links), Ortsvorsteher Jürgen Silberer, Fred Kopf und Altortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf freuen sich auf ein gutes weiteres Miteinander. Foto: Bohnert-Seidel

Herbsheims Bürgermeister Stanis Ekman freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Ortschaftsrat von Schuttern.









Ortsvorsteher Jürgen Silberer hat seinen Antrittsbesuch in Herbsheim gemacht und seine erste Einladung zum Dreikönigsessen in der Offohalle an alle Mitglieder des Gemeinderats von Herbsheim sowie Bürgermeister Stanis Ekman ausgesprochen.