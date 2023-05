Das illegale Kraftfahrzeugrennen, so war der Anklageschrift zu entnehmen, hatte am 14. Oktober 2021 gegen 22.40 Uhr in der Tailfinger Ortsmitte nahe der Technologiewerkstatt begonnen. Dort stach einer Polizeistreife ein silberner BMW 320 ins Auge, der plötzlich Vollgas gab und mit 100 Stundenkilometern die Jahnstraße hinaufjagte. Auf der Langenwand angekommen überholte der Angeklagte auf Höhe der Seidelbaststraße ein Auto und drückte, in Richtung Pfeffingen fahrend, weiter aufs Gaspedal. Die Geschwindigkeitsmesstafel am Ortseingang registrierte 134 Stundenkilometer.

Auto muss mit waghalsigem Manöver ausweichen

Ein auf Höhe des Pfeffinger Ortseingangs entgegenkommendes Auto musste – um eine Frontalkollision zu vermeiden – auf den Gehweg ausweichen. In Pfeffingen passierte der 30-Jährige noch eine rote Baustellenampel und versuchte dann, in Richtung Margrethausen abzubiegen. Doch diese Rechnung hat er ohne die Polizei gemacht: Die Streife schnitt ihm an der Verkehrsinsel den Weg ab. Noch mochte der Raser freilich nicht aufgeben: Er legte den Rückwärtsgang ein – und schoss mit Vollgas in eine Hauswand in der Tailfinger Straße, wo der BMW schließlich zum Stehen kam.

Bei der folgenden Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige ohne Führerschein unterwegs war – und sich dazu im Kokainrausch befand. 116 Nanogramm der verbotenen Substanz wurden später im Blut des Angeklagten nachgewiesen. Zur Einordnung: Mehr als zehn Nanogramm sind strafbar.

„Ging mir psychisch nicht gut“

Warum sich der 30-Jährige zu der rasanten Fahrt hinreißen ließ? „Zum Zeitpunkt der Tat ging es mir psychisch nicht gut. Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie hat mich belastet. Ich hatte keine Perspektive und stand regelmäßig unter Drogen.“

Doch das war nicht das einzige Vergehen, das dem Tailfinger in der Verhandlung am Mittwoch zur Last gelegt wurde. Denn: Erneut ohne Führerschein – den er seit 2015 nicht mehr besaß – war er einer Polizeistreife in Wessingen am 19. Februar 2022 gegen 16.15 Uhr am Steuer eines BMW 530 ins Netz gegangen. Diesmal führte er noch eine Schreckschusswaffe mit vier Patronen Reizgas mit sich.

Angeklagter bittet unter Tränen um milde Strafe

In der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte geständig: „Gott sei dank ist bei der Verfolgungsjagd niemand zu schaden gekommen. Ich kann der Staatsanwältin nicht widersprechen.“ Er bereue seine Taten zutiefst und habe seit drei Monaten einen Schlussstrich unter seine kriminelle Vergangenheit gezogen. Die Auslöser der Trendwende: seine Freundin und ein gut bezahlter Job. „Ich habe den kalten Entzug geschafft.“ Der Mann bat Richter Ernst Wührl unter Tränen, Milde walten zu lassen; sein Berteidiger plädierte für eine Bewährungsstrafe. Die Staatsanwältin dagegen forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

18 Vorstrafen auf dem Kerbholz

Mit ein Grund dafür: Der Angeklagte hat seit 2008 18 Vorstrafen auf dem Kerbholz, darunter mehrfaches Fahren ohne Führerschein, aber auch Körperverletzungen und Diebstähle. „Heute holt sie ihre Vergangenheit ein“, eröffnete Richter Wührl die Urteilsbegründung für eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. „Bei 14 Jahren mit verschiedensten Straftaten reichen drei Monate Drogen- und Kriminalitätsabstinenz einfach nicht aus, um eine positive Sozialprognose zu stellen.“ In das Urteil wurde noch eine laufende Geldstrafe des Amtsgerichts Rottweil, ebenfalls wegen Fahrens ohne Führerschein, mit einbezogen. Und so muss der 30-Jährige – übrigens nicht zum ersten Mal – hinter Gitter.

Vater ebenfalls verurteilt

Anklage

Mit auf der Anklagebank des Amtsgerichts Hechingen saß der Vater des Beschuldigten, da sein Sohn bei der Verfolgungsjagd in Albstadt sein Fahrzeug gefahren und er selbst als Halter seinem Sohn den Zugang zu den Autoschlüsseln im zweiten Anklagepunkt nicht wirksam verwehrt hatte – obwohl er von dessen fehlender Fahrerlaubnis wusste.

Urteil

Der Richter gab dem Antrag des Verteidigers auf einen Freispruch nicht statt und verurteilte den Vater stattdessen zu einer Geldstrafe mit 50 Tagessätze zu je 25 Euro. Das Urteil fiel aufgrund der nahezu weißen Weste des Mannes – das Register enthielt lediglich eine nicht einschlägige Vorstrafe – und seiner finanziellen Situation milde aus.