30-Jähriger schwer verletzt: Baum fällt in Albstadt auf Auto

Ein 30-Jähriger ist in Albstadt mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Dieser stürzte daraufhin auf den Unfallwagen.

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Albstadt erlitten.

Kurz vor 8 Uhr war der 30 Jahre alte Mann mit einem Seat auf der Pfeffinger Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Dabei kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dieser fiel daraufhin auf das Auto. Der Seat stieß außerdem noch gegen ein Gebäude.

Der schwer verletzte 30-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Der Sachschaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.