30 Händler in Stadthalle: Sammler tauschen Briefmarken in Hechingen

Der Großtauschtag in der Hechinger Stadthalle „Museum“ stellte einmal wieder die Faszination des Sammelns unter Beweis. Doch das Interesse an den Wertzeichen lässt nach.
Ich gehe jetzt, ich werde immer kleiner, wenn ich das hier sehe“, klagte Franz Hauko, Briefmarkensammler aus Burladingen, als er in der Hechinger Stadthalle „Museum“ vor einem weiteren Stand eines von rund 30 Händlern stehenblieb. Nicht das Angebot bekümmerte ihn. Es ist der Preisverfall – der davon kündet, wie sehr sein Hobby an Anziehungskraft verloren hat. In ganzen Packen, in Plastiktüten und Schuhschachteln wurden Marken für einen Euro angeboten. Mehr noch: Beispielsweise war etwa ein neuwertiges Album mit den kompletten Briefmarken-Jahrgängen der Deutschen Bundespost 1974 bis 1984 für 15 Euro zu haben. Ein Spottpreis, verglichen mit dem, was das Album und die Wertzeichen einmal kosteten. Die Liebhaber, die solche Dinge einst anlegten, haben teils viel Geld, Mühe und Liebe in ihre Schätze gesteckt.