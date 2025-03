3:0 gegen Waldkirch: SC Lahr feiert Traumtorschützen Keita – und einen Star-Neuzugang

Verbandsliga: SC Lahr - FC Waldkirch 3:0 (2:0). Der SCL hat seine starke Vorstellung gegen Teningen bestätigt und im ersten Pflicht-Heimspiel in diesem Jahr gegen die abstiegsgefährdeten Kicker aus Waldkirch nachgelegt. Die Abstiegsränge sind nun erst einmal vier Punkte weg und die Lahrer liegen auf dem elften Platz.

„Die Anfangsphase war zäh für uns. Da war es ein wenig ein Geduldsspiel, weil Waldkirch tief gestanden ist. Wir hätten nach vorne durchaus schneller spielen können“, sagt Petro Müller, Sportlicher Leiter der Lahrer, im Gespräch mit unserer Redaktion. Trotzdem gab es schon vor dem 1:0 zwei hochkarätige Chancen, die Mick Keita und Konstantin Fries vergaben.

Lesen Sie auch

Keita machte es dann jedoch sehr viel besser: Nach einer Kopfballvorlage von Sören Zehnle stieg er hoch und traf traumhaft per Fallrückzieher in die Maschen (27.). Knapp vor dem Seitenwechsel sorgte Pedro Allgaier für eine Art Vorentscheidung. Nach einem abgewehrten Eckball kam er aus dem Rückraum an die Kugel und zog direkt ins rechte Eck zum 2:0 ab (45.+2). Mit der komfortablen Führung im Rücken ging es für die Lahrer in die Pause.

Gegner kommt in der zweiten Hälfte nicht mehr vor das Tor

„In der zweiten Hälfte hätte es auch 5:0 ausgehen können. Genug Gelegenheiten dazu waren da. Von Waldkirch kam offensiv kaum noch Gefahr“, fasst Müller den weiteren Spielverlauf nach dem Seitenwechsel zusammen. Den Deckel auf die drei Punkte machte wieder Keita. Dennis Häußermann zog auf dem linken Flügel an seinem Gegenspieler vorbei und gab flach ins Zentrum. Keita musste für seinem Doppelpack nur noch den Fuß hinhalten (74.).

Schon vor dem Sieg gegen Waldkirch gab es frohe Kunde: Nico Gutjahr verlässt im Sommer den Bahlinger SC in der Regionalliga und schließt sich dem SC Lahr an. „Er wird mit seiner Erfahrung auf jeden Fall die Breite und auch die Qualität im defensiven Bereich verbessern. Vorgesehen ist außerdem, ihn als spielenden Co-Trainer an die Seite von Chefcoach Sascha Schröder zu stellen, um den internen Wechsel des jetzigen Co-Trainers Dino Piraneo zur eigenen U 23 zu kompensieren“, teilen die Lahrer auf Facebook mit. „Er sucht parallel zu seiner im Sommer beginnenden Ausbildung als Physiotherapeut eine neue sportliche Herausforderung. Zu seinen größten Erfolgen gehört sicherlich der Aufstieg in die dritte Liga mit den Würzburger Kickers in der Saison 2014/2015. Nach Stationen beim SC Freiburg II, bei Sonnenhof Großaspach und dem SSV Ulm ist er im Sommer 2020 zum Bahlinger SC gewechselt und bringt es insgesamt auf mehr als 150 Regionalligaspiele und einige Spiele in der dritten Liga“, heißt es dort weiter über den 31-Jährigen.

„Er ist ein Star-Neuzugang für diese Spielklasse und genau so einen wollten wir auch holen. Wir hatte schon vergangenes Jahr Kontakt zu ihm und nun bot es sich durch seine berufliche Veränderung an, ihn zu uns zu holen“, erklärt Müller auf Nachfrage.

Eine ähnliche Vita in so hohen Spielklassen hatte an der Dammenmühle bislang nur Gabriel Gallus vorzuweisen, der mit den Kickers Offenbach, der Freiburger Reserve und dem KSV Hessen Kassel einst in der Regionalliga spielte.



SC Lahr: Leptig; Häußermann (86. Ibishi), Zayer, Zehnle, Giedemann, Bross (64. Kaufmann), Naletilic (64. Wirth), Fries, Allgaier, Keita (77. Fleig), Birkle (52. Spoth).

Tore: 1:0 Keita (27.), 2:0 Allgaier (45.+2), 3:0 Keita (74.).