Ein mit 30 Personen besetzter Reisebus ist am Freitagabend gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Oberndorf und Rottweil von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, fuhr ein 22-Jähriger am Steuer des Reisebusses der Marke Scania auf der A81 in Richtung Singen. Bei starkem Regen kam der Bus nach rechts von der Straße ab und fuhr die mit Gras bewachsene Böschung hinauf. Dabei riss der untere Teil der Stoßstange ab, der Bus tauchte an der rechten Seite tief ins Erdreich ein.

Im weiteren Verlauf lenkte der Fahrer den Bus wieder die Böschung hinab und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der alarmierte Rettungsdienst kam mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen zur Unfallstelle. Weder der Fahrer noch die Fahrgäste – zwei Lehrerinnen und 28 Schüler einer Berufsschule – verletzten sich bei dem Unfall.

Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich auf der Autobahn ein Rückstau.