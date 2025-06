In dem praktischen Heftchen für die Jackentasche finden sich mehr als 30 Tipps für Ausflüge zwischen Rhein, Ortenau, Freudenstadt und Rottweil. Es verbindet Ausflugsziele, teilweise gibt es mit dem Heftchen auch Gastgeschenke oder Ermäßigungen.

Beim Durchblättern werde klar, dass es direkt vor der Haustür noch unbekannte Dinge zum Entdecken gibt, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung für Bären und der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach – etwa das Besucherzentrum Passage 309 an der Fischtreppe in Rheinau, das Erlebnismuseum Experimenta in Freudenstadt, den Mühlenweg in Ottenhöfen, die Wasserfälle in Bad Rippoldsau, das Trachtenmuseum in Haslach oder die Freilichtbühne in Hornberg mit ihren Aufführungen.

Das Heftchen richtet sich somit nicht nur an Touristen, die die Region kennenlernen wollen, sondern auch an Einheimische. Partner sind Städte und Gemeinden sowie touristische Einrichtungen und private Anbieter. Das Heftchen gibt es nun schon seit bald 20 Jahren.

Derzeit neun Bären, fünf Wölfe und zwei Luchse

Raoul Schwarze, seit Januar neuer Leiter des Alternativen Wolf- und Bärenparks, freut sich laut der Mitteilung, mit dabei zu sein. Seit seiner Kindheit ist er dem Tierschutz verbunden. „Der Mensch ist beim Tier, und nicht das Tier beim Menschen. Im Bärenpark sind die Tiere naturnah und verhaltensgerecht im Freigehege“, so Schwarze. „Neun Bären, fünf Wölfe und zwei Luchse haben wir zurzeit.“ Josef Oehler, Leiter des Wolftal-Tourismus ergänzt: „Es ist kein Zoo. Der Park will einladen zum Entdecken hier im Tal der Tiere.“

Initiator und Ideengeber Elmar Langenbacher, Inhaber des gleichnamigen Verlags mit Sitz in Hornberg und Büro in Offenburg, ist sich sicher, dass in Zeiten des überflutenden Internets gerne auch auf etwas Gedrucktes zurückgegriffen wird, zumal in kompakter Form. Die Resonanzen der Hotels und Tourist-Informationen gäben ihm Recht, heißt es weiter.

Heft an 1350 Adressen verteilt

Peter Reichle, Inhaber des „Parks mit allen Sinnen“ in Gutach, bestätigt: „Wir sind seit Jahren mit von der Partie, denn auch in den Zeiten des Internets gibt es immer noch viele Menschen, die gerne auf eine gedruckte Information für die Hosen- oder Handtasche zurückgreifen.“ Auch Lothar Kimmig, Tourismuschef in Gengenbach, ist von Anfang an dabei: „Das Konzept, Ausflugsziele kompakt miteinander zu verbinden, hat mir von Anfang an gefallen.“

Das Heftchen wurde an 1350 Adressen – von Hotels und Gasthöfen über Tourist-Informationen bis zu Campingplätzen – im Schwarzwald verteilt.

Sie sind in der Neuauflage des Heftchens vertreten

Teilnehmer (alphabetisch)

Das Achertal mit Achern, Kappelrodeck, Ottenhöfen, Seebach und der Erlebniswelt Mummelsee; der Alternative Wolf- und Bärenpark Bad Rippoldsau-Schapbach; die „Berghütte Lauterbad“, Freudenstadt; die Besucherbergwerke in Haslach und Oberwolfach; die „Experimenta“ in Freudenstadt; Gengenbach mit Altstadt und vier Museen; Gutach mit Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, „Park mit allen Sinnen“, Rodelbahn und Kunstmuseum Hasemann-Liebich; der Hornberger Panorama-Park mit Freilichtbühne und „Duravit Design Center“; „Korb Welzel“ mit Café in Hausach; die Marktstadt Haslach; das Museum für Mineralien und Mathematik in Oberwolfach; Offenburg mit den Weinbaubetrieben; das Panorama-Bad Freudenstadt; die „Passage 309“ (Fischtreppe) in Rheinau-Gambsheim; „’s Blaue Hus“ (Café) in Nordrach; die „Welt der Kristalle“ in Rottweil-Dietingen und „World of Living“ in Rheinau-Linx.