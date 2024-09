In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Metalacker in Tennenbronn, Sommer-Open-Air in Rottenburg und Jubiläumsfeier in Altenheim: Am Wochenende war in der Region wieder einiges geboten.

Wir haben im Folgenden eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Auf diesen Moment hatte der ganze Metalacker Tennenbronn gewartet: Die Bühne war pickepacke voll, als Rage mit dem Lingua Mortis Orchestra – quasi einem All-Star-Orchester der Musikschule Schramberg – loslegte. Schnell war klar: Metal und Klassik – das harmoniert.

Die Backhaushockete des Musikvereins in Dornhan-Marschalkenzimmern lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. Mehrere Blasmusikkapellen verbreiteten gute Stimmung. Zum Abschluss steht am Montag das Handwerkervesper an.

Zehn Jahre „Heimathelden“ lautete das Motto am Samstag bei einem besonderen Open-Air-Konzert am Hofgut Neckarburg.

Der Sommer feierte die SchiltNacht und die Schiltacher feierten die perfekte Sommernacht mit Musik und Tanz auf den Plätzen in ihrer Stadt.

Das Rottenburger Sommer-Open-Air bot mit der Band Element of Crime einen Höhepunkt im regionalen Konzertgeschehen. Die Kultband begeisterte am Freitagabend tausende Besucher.

Kunst, Klomotten, Krimskrams: Die Horber Turnierwiese verwandelte sich am Samstag in ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Viele Händler boten ein breites Warenspektrum an.

Das Museumsfest in Dietersweiler erfreute sich großer Beliebtheit. Nicht nur gab es unter dem Motto – „Vom Korn zum Brot“ allerlei zu sehen, auch für Unterhaltung und Bewirtung war gesorgt.

Beeindruckend waren die etwa 33 farbenfrohen Gespanne am Samstag beim Gasthaus Ochsen in Vöhrenbach anzusehen. Sie trafen sich hier, um unter anderem eine Ausfahrt zu unternehmen.

Jede Menge tolle Autos gab es am Sonntag in der Luisenstraße in Bad Dürrheim zu sehen und zu bestaunen.

Einen gelungenen Start legte die 17. Auflage des Bergstadtsommers hin: Mit dem Programm-Mix beim Auftaktkonzert in der Stadthalle St. Georgen trafen die Macher des Musikfestivals den Publikumsgeschmack total.

Am Wochenende war ein ganzer Ort in Feierlaune und Tausende von Gästen feierten mit. Das 41. Aasener Dorffest war einmal mehr seinem Ruf treu geblieben, die Gäste zum Ausklang der Sommerferien wie ein Magnet anzuziehen.

Leckeres und Lehrreiches bot der Naturparkmarkt in Schönwald: Regionale Erzeugnisse standen zum Verkauf. Altes Handwerk begeisterte. Und für kleine Chefköche stand die Naturpark-Kochschule bereit. Nur ein Regenschauer trübte die Marktlaune etwas.

Die 19. Auflage des Rosenfelder Klassiktags ist erneut ein Besuchermagnet. PKW, Zweirädern und Nutzfahrzeuge aus allen Epochen schmücken die Straßen, und ein alter Omnibus wird ab dem Industriegebiet als Shuttle eingesetzt.

Gegenüber vom Brauhaus in Calw organisierte die Stadt zum ersten Mal ein Festival. Das wurde zum Erfolg, weil die Rahmenbedingungen passen.

Eine italienische Band auf europäischer Bühne – „Adele Experience“ überzeugte das Publikum bei der Premiere der Nagolder Picknick-Bühne im Hof der Burgruine Hohennagold.

Die „Fäaschtbänkler“ haben zum 100. Geburtstag des Altenheimer Musikvereins für mächtig Stimmung gesorgt. Die deutlich mehr als 2000 Fans im Festzelt an der Herbert-Adam-Halle waren am Samstag restlos begeistert.

Auch die dritte – und für dieses Jahr letzte – After-Work-Party in Ettenheim war ein Erfolg. Hunderte feierten und genossen die Atmosphäre.

Der Wolfacher Gewerbeverein zur diesjährigen Shoppingnacht ein. Bei guter Musik, kühlen Aperols und einem wunderschönen Ambiente stöberten zahlreiche Besucher aller Altersgruppen durch die Geschäfte.

Im besonderen Ambiente vom Hausacher Mostmaierhof zeigte der gleichnamige Verein am Freitagabend in Zusammenarbeit mit dem Kinocenter Haslach die Dramödie „Ténor: Eine Stimme – zwei Welten“.

Die Besucher des Burgfests auf der Geroldseck lernten eine faszinierende Epoche näher kennen.

Gelebte badische Festkultur mit kulinarischen Köstlichkeiten: Das Ruster Straßenfestes wurde mit mehr als 5000 Gästen zum durchschlagenden Publikumserfolg.