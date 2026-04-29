30. April und 1. Mai: Diese Maifeste finden im Schwarzwald-Baar-Kreis statt

Vom Maibaumstellen bis zum gemütlichen Beisammensein wird am 30. April und am 1. Mai im Kreis wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Der 1. Mai bietet sich als Feiertag geradezu an, um mit Freunden oder der Familie das gute Wetter draußen zu genießen. Und Feuerwehren, Städte und Vereine lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, um ein ordentliches Fest zu organisieren, teilweise sogar bereits am Vorabend. Wer im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Festen sucht, findet hier eine Auswahl an Veranstaltungen für den Donnerstagabend und den Freitag.

Maibaumfest in VS-Marbach und Obereschach Das Maibaumfest der Freiwilligen Feuerwehr Marbach findet am 30. April statt. Beginn ist um 16 Uhr am Feuerwehrhaus Marbach. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Die Abteilung Obereschach organisiert ebenfalls ein Maibaumfest. Das Fest beginnt um 17 Uhr im Feuerwehrhaus Obereschach. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Trachtenkapelle Obereschach“ und DJ Kälble.

Mehr Informationen unter www.feuerwehr-vs.de

Maibaumstellen am Hanselbrunnen

Am 30. April wird in der Donaueschinger Innenstadt traditionell der Maibaum am Hanselbrunnen gestellt. Diese Veranstaltung wird von der Stadt Donaueschingen in Kooperation mit der Narrenzunft Frohsinn organisiert. Ab 18 Uhr können sich die Gäste außerdem auf musikalische Unterhaltung freuen.

Mehr Informationen unter www.narrenzunft-frohsinn.de oder www.donaueschingen.de

St. Georgen und Villingen-Schwenningen tanzen in den Mai

Unter dem Motto „Der Abend mit Oldies und Schlagern“ lädt das Deutsche Phonomuseum in St. Georgen am 30. April zu einem Tanzabend ein. Ab 18.30 Uhr können sich die Besucher zu Musik aus den 70er- bis 90er-Jahren von Vinylplatten auf der Tanzfläche austoben. Für Getränke zur Abkühlung ist gesorgt und der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen unter deutsches-phonomuseum.de

Auch im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen können die Gäste die ganze Nacht mit Live-Musik von DJ Martin auf der Tanzfläche tanzen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Mehr Informationen unter www.kulturzentrum-klosterhof.de/veranstaltungen/

Maifest in Mönchweiler

Die Feuerwehr Mönchweiler lädt zum diesjährigen Maifest ein. Den Auftakt machen am 30. April der Festbetrieb ab 17 Uhr und das Aufstellen des Maibaums um 18 Uhr. Am 1. Mai geht es dann von 10.30 Uhr bis 18 Uhr mit einem Fest weiter. Als Extra werden musikalische Unterhaltung, Kinderspiele, eine Hüpfburg sowie Kinderrundfahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten.

Mehr Informationen dazu unter www.instagram.com/feuerwehr_moenchweiler/

Maifest in Niedereschach

Der Trachtenverein „Reckhölderle“ und der Musikverein Harmonie Niedereschach laden am 1. Mai zum Maifest mit Maibaumstellen ein. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr an der Kulturfabrik in Niedereschach. Für Bewirtung, unter anderem durch einen Bierwagen und Unterhaltung ist gesorgt.

Mehr Informationen unter www.instagram.com/tvrniedereschach/

Maifest der Musikkapelle Tannheim

Die Musikkapelle Tannheim lädt zum traditionellen Maifest am Freitag ab 10 Uhr ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Harmonie Tannheim, StaKATo, die Schwarzwaldschlawiner und die Bundesmusikkapelle Tannheim/Tirol. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Gefeiert wird rund um die Festhalle Tannheim in der Stankerstraße 5, bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Halle statt.

Mehr Informationen unter www.musikkapelle-tannheim.de/

Maibaumstellen in Schönwald

Wer in Schönwald Brauchtum erleben möchte, kann am 1. Mai ab 14.30 Uhr das traditionelle Maibaumstellen auf dem Dorfplatz beobachten. Mitwirkende sind der Heimatverein Schönwald, die Trachtengruppe Furtwangen, die Trachtengruppe Birmensdorf (Schweiz), die Zimmerleute der Firma Holzbau Göppert und die Böllerschützen Schönwald. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wie in einer Ankündigung der Stadt Schönwald in den sozialen Medien zu lesen ist, werden die Anwohner außerdem darüber informiert, dass im Rahmen des Maibaumstellens auf dem Dorfplatz geböllert wird.

Mehr Informationen unter www.schoenwald.net

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Mai-Hock in Furtwangen

Auch in Furtwangen wird der 1. Mai ordentlich gefeiert: Es gibt Grillwürste, Grillkäse, Getränke, Kaffee und Kuchen. So lädt der Gesangverein Schönenbach ab 11 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein an der Festhütte Schönenbach am Bach nahe dem Tennisplatz ein.

Mehr Informationen unter www.furtwangen.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen

Der Kleintierzuchtverein in Furtwangen lädt am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr ebenfalls dazu ein, den Feiertag gemeinsam im Vereinsheim im Mäderstal zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, warmen Speisen und frisch gezapftem Fassbier gesorgt. Unterhaltung ist ebenfalls garantiert: Es gibt eine Tombola und für die Kleinen eine Hüpfburg.

Mehr Informationen unter www.lv-kaninchen-baden.de/kv-n-z/schwarzwald---baar/

Mai-Hock der Landjugend Brigachtal

Anlässlich ihres 40. Jubiläums lädt am 1. Mai die Landjugend Brigachtal zu einem zweitägigen Maihock auf dem Festplatz ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Fassanstich. Traditionell wird auch ein Maibaum aufgestellt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Brigachtal, die Eschachquäler, die BlächBuäbä und die Stadtlmusi. Für die Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.

Mehr Informationen unter www.landjugend-brigachtal.de

Das „Mai-Fescht“ in Königsfeld-Neuhausen

Der Musik- und Trachtenverein Neuhausen lädt am 1. Mai ab 12 Uhr zum „Mai-Fescht“ auf dem Festplatz ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Weilersbach, die Jugendkapelle und der Musikverein Neuhausen. Laut Plakat wird ebenfalls für das leibliche Wohl mit Schnitzeln und Salaten gesorgt. Für die kleinen Gäste soll es ein Kindermenü, eine Candy-Bar und Glitzertattoos geben.

Mehr Informationen unter www.mvneuhausen.de

Mai-Fest in Fischbach

Den Auftakt macht am 30. April die „Tanz in den Mai“-Party im Pfarrhaus Fischbach mit einem Brassabend ab 18.30 Uhr, bei dem Hüba Hochprozentig und die BregBrassBuebe auftreten. Für das leibliche Wohl ist mit Wurstsalat, Pulled-Pork-Burgern und Pommes sowie einem Bierwagen, Barbetrieb und Aperol gesorgt. Das traditionelle Maifest findet dann am 1. Mai ebenfalls beim Pfarrhaus Fischbach statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Hardt. Die Gäste dürfen sich auf einen Bierwagen sowie Maultaschen, Schaschlik und Kartoffelsalat freuen.

Mehr Informationen unter musikverein-fischbach.de

Frühlingsfest in Nußbach

Nach der Walpurgisnacht am 30. April ab 20.30 Uhr am Sportplatz in Nußbach mit DJ, Barbetrieb und Likörstand, steht das Frühlingsfest am 1. Mai bevor. Um 11.30 Uhr wird es am Sportplatz gemütlich. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Harmonie Nußbach im Renchtal, der Musikverein Mönchweiler und die Wälder Böhmischen.

Mehr Informationen unter www.waelder-boehmische.de