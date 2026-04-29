30. April und 1. Mai: Diese Maifeste finden im Schwarzwald-Baar-Kreis statt

Vom Maibaumstellen bis zum gemütlichen Beisammensein wird am 30. April und am 1. Mai im Kreis wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.
Der 1. Mai bietet sich als Feiertag geradezu an, um mit Freunden oder der Familie das gute Wetter draußen zu genießen. Und Feuerwehren, Städte und Vereine lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, um ein ordentliches Fest zu organisieren, teilweise sogar bereits am Vorabend. Wer im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Festen sucht, findet hier eine Auswahl an Veranstaltungen für den Donnerstagabend und den Freitag.