Am langen Wochenende wurde kräftig gefeiert. Unter dem Maibaum wurde der Frühling begrüßt. Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Feierlaune war am verlängerten Wochenende in der Region angesagt - ob beim Maifesten oder bei der Kneipennacht.

Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Ein Musterbeispiel für ein echtes Gemeinschaftswerk? Das ist der Baum, den die Schwenninger Ziegel-Buben am Vorabend des 1. Mai in die Höhe hievten. An ihrer Seite waren viele befreundete Gruppen und Vereine, die mit ihnen runden Geburtstag feierten.

Am 1. Mai lockte das Fest der Trachtenkapelle wieder viele Gäste nach Triberg-Nußbach. Und auch die Walpurgisnacht am Abend zuvor war wieder ein voller Erfolg.

Rund 300 Teilnehmer nahmen am 1. Mai die Gelegenheit wahr, bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf der Möglingshöhe in Schwenningen für fair bezahlte, tariflich abgesicherte Arbeitsplätze einzustehen.

Ein Jahrhundert Vereinsgesichte feierte die Trachtenkapelle Buchenberg bei ihrem Maifest – und zahlreiche Gäste folgten der Einladung. Eine Geburtstagstorte versüßte den Tag zusätzlich.

Beim ersten „Sommerfest“ der Dauchinger Vereine passte alles. Sonne pur, blauer Himmel und warme Temperaturen – was will man mehr. Hier spürte man förmlich, dass es die Menschen in die Natur zieht, wo sie unter freiem Himmel oder von den Sonnenstrahlen geschützt unterm Zeltdach ihre erste Grillwurst verzehren konnten.

Für die Natur war er ein Segen, für die Gestaltung eines verkaufsoffenen Sonntages in Villingen mit Keltentag und Antikmarkt war der Regen dagegen eher suboptimal. Doch nur wenige ließen sich davon unterkriegen.

Reichlich Blasmusik und Tanz bot die Harmonie Schwenningen ihrem Publikum während des Frühlingshocks, der einmal als Botschafter der guten Laune aufs Wochenende einstimmte.

Am Wochenende fand in Bad Dürrheim die 27. internationale Narrenbörse statt. Die Messe, welche vom Verein Narrenschopf Bad Dürrheim organisiert wurde, war gut besucht. Im Rahmen der Narrenbörse fand zudem der Verkaufsoffene Sonntag statt.

In Aichhalden und in Rötenberg wurden am Vorabend des 1. Mai Handwerker- und Maibaum nach gutem altem Brauch mit Muskelkraft der Feuerwehr aufgestellt.

Auf dem Oberndorfer Schuhmarkt wurde am Vorabend zum 1. Mai stimmungsvoll gefeiert. Stadtkapelle, Feuerwehr, Bürger für Bürger und Stadtspitze waren dabei.

Musikgenuss pur erleben die Besucher am Mittwochabend bei "Jazz in Town" in der Rottweiler Innenstadt. Der Jazzfestverein ist mit dem grandiosen Auftakt des 37. Jazzfestivals mehr als zufrieden.

Nach dem Auftaktkonzert mit der „Jazzrausch“-Bigband, die am Freitagabend das Festival in der Alten Stallhalle Rottweil druckvoll, fast überschäumend, mit viel Zug und doch überraschend subtilen, lyrischen Passagen eröffnet hat, gehört die Bühne am Samstag dem Avishai Cohen Quintet.

Die Schramberger Falken-Hexen weckten am 1. Mai die Villa Junghans zusammen mit dessen Freundeskreis aus dem langen Winterschlaf.

Mehr als 400 Sportler trotzen beim 15. Lauftag in Oberndorf dem Regen, angefeuert von tapferen Zuschauern.

Bei der Kneipennacht in Ebingen wurde am Mittwoch unter dem Motto Tanz in den Mai gefeiert.

Tief beeindruckt waren am Mittwochabend wieder viele Zuschauer, als die Mitglieder der Narrengilde Hechingen den Maibaum mit purer Muskelkraft in die Senkrechte gehievt haben.

Den Meßstetter Maibaum stellte die Feuerwehr am Mittwochabend auf.

Die Narrenzunft Jägi hat zum 19. Mal den Maibaum in der Ortsmitte Rangendingen aufgestellt. Der Stamm misst 17 Meter und die Jägen bewiesen einmal mehr Geschick und Muskelkraft beim Aufstellen.

Mehr als 500 Fans kamen in die Burladinger Stadthalle, um mit „Querbeet-live“ zu feiern. Mit der Newcomerband „Freak Out“ traten vier Schüler aus der Gesamtstadt auf die Bühne.

In Bisingen mit Ortsteilen und Grosselfingen haben zahlreiche Besucher in den Mai hineingefeiert.

Es war die Vorpremiere für künftige Festfreuden im Park in Onstmettingen, der durch die Umgestaltung während des Sommers noch viel schöner werden soll. Dort haben am 1. Mai die Onstmettinger Vereine gemeinsam rund um ihren Maibaum gefeiert.

Zahlreiche Balinger machten sich nichts aus dem bescheidenem Wetter am Sonntag und schauten am Strasser-Areal vorbei. Unter dem Motto „50 Jahre Stadt Balingen – Kultur auf der Plaza“ wurde hier kräftig gefeiert.

Super Stimmung, gutes Wetter und rund 120 Teilnehmer: Das erste Bobbycar-Rennen – das Bentley-Cityrace – in Hechingen sorgte am Samstag für ein Spektakel in der Herrenackerstraße.

Der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen von „Hechingen aktiv“ bot am Sonntag eine Flaniermeile von Obertorplatz bis in die Ermelesstraße.

Die Fahrer-Party war eine Premiere beim zweiten Bobbycar-Rennen in Albstadt – und endlich mal wieder eine Gelegenheit, den Dewy Lilies eine Bühne zu bieten.

„Tanz in den Mai“ – was so romantisch nach guter alter Zeit klingt, kommt in Nagolds Alter Seminarturnhalle höchst lebendig daher. Dort hatte Blacky’s Big Band aufgespielt – und die Besucher schwangen kräftig das Tanzbein.

Eine Sechs-Meter-Bar, Gäste aus dem Umkreis von bis zu 80 Kilometer und viele Mitsingende – das Vollmaringer Frühlingsfest startete am Mittwoch mit dem Auftritt der Band „No Way“ und dem „Rock uff dr Lachawies“. Am Donnerstag ging es dann mit dem großen Maiwagentreffen weiter, bei dem Maiwagen aus dem ganzen Landkreis anrollten. Mit dem Auftritt der Blechstreet Boys erlebte das Frühlingsfest am Samstag seinen Höhepunkt. Selbst eine Unwetterwarnung konnte die Stimmung nicht trüben.

Seit vielen Jahren lädt die Stadtkapelle Horb mit ihren Freunden aus Bildechingen am "Tag der Arbeit" zur Hocketse auf der Horber Schütte ein. So auch in diesem Jahr.

Beim diesjährigen Maifest in Empfingen-Wiesenstetten gab es eine Premiere: Der Freitagabend stand unter dem Motto „Maifest goes Mallorca“. Bekannte Ballermann-Stars sorgten für Stimmung. Am Samstag schließlich stand die Band Mc Sunday auf der Bühne.

Der 22. Lauf in den Mai verzeichnet beim TUS Ottenheim mit 761 Teilnehmern einen Spitzenwert.

Überall wurde gefeiert: Die Menschen ließen es sich am Tag der Arbeit bei zahlreichen Hocks rund um Lahr gut gehen.