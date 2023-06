„Ob ins schöne Elsass oder bis nach Paris. Der deutsch-französischen Freundschaftspass ermöglicht es jungen Menschen das jeweilige Nachbarland mit dem Nah- und Fernverkehr zu bereisen und kennenzulernen“, erläutert Bury in einer Mitteilung seines Büros. Seit Montag können sich junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren auf www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de registrieren.

Der Pass gilt in der zweiten Jahreshälfte einen Monat lang im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes. In diesem Zeitraum können die Züge an sieben Tagen genutzt werden. Neben der Altersgrenze muss der Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich liegen. „Ein tolles Angebot also, gerade für die jungen Menschen in meiner Heimatregion, die direkt an Frankreich grenzt“, betont der CDU-Politiker.