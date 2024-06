Transporter gerät unter einem Carport in Reichenbach in Brand

1 Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr nach Reichenbach ausrücken. Foto: Kzenon – stock.adobe.com

Die Feuerwehr hat durch ihr schnelles Eingreifen beim Brand eines VW-Transporters Schlimmeres verhindert.









Ein VW-Transporter ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr unter einem Carport in der Reichenbacher Hauptstraße in Brand geraten. Durch die Flammen wurde auch der Carport sowie untergestelltes Werkzeug beschädigt, teilt die Polizei mit.