30.000 Euro Schaden: Sattelzug kippt bei Jettingen um

Der Unfall ereignete sich bereits gegen 5 Uhr. Ein 46 Jahre alter Sattelzug-Lenker fuhr in Richtung Nagold, als er mutmaßlich am Steuer einschlief und im Spitalwald nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach etwa 70 Metern Fahrt im Grünstreifen kippte der Lkw mitsamt Anhänger auf die rechte Seite, vermutlich beim Versuch, die Böschung wieder hinaufzufahren.

46-Jähriger leicht verletzt

Der 46-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den Sattelzug wieder aufzurichten, waren zwei Krane erforderlich. Die Bergungsmaßnahmen dauerten über den Vormittag hinweg an. Die L 1362 war bis etwa 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.