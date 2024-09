30 000 Euro Schaden: In Freiburg-Betzenhausen haben Mülltonnen gebrannt

In Freiburg-Betzenhausen haben Mülltonnen gebrannt

1 Die Feuerwehr musste in Freiburg brennende Mülltonnen löschen. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Brennende Mülltonnen haben in Freiburg-Betzenhausen einen hohen Schaden verursacht.









Link kopiert



Einen Schaden von rund 30 000 Euro haben brennende Mülltonnen in der Nacht auf Sonntag, 15. September, in der Dietenbachstraße in Freiburg-Betzenhausen verursacht.