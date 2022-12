1 Auch die Feuerwehr war vor Ort. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Alexander Fox | PlaNet Fox

Bei einem Unfall in Hechingen sind am Samstagmittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden.















Link kopiert

Hechingen - Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-Jähriger gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford auf der Straße "Am Fasanengarten" unterwegs. An der Kreuzung an der Bisinger Straße nahm er dem VW eines 19-Jährigen die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford abgewiesen, prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen an der Kreuzung wartenden Landrover. Dessen 43-jähriger Fahrer wurde - wie auch der Unfallfahrer - leicht verletzt.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von circa 30 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hechingen war wegen der auslaufenden Betriebsstoffe mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.