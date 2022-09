4 "SWR1 Pfännle" war zu Gast in Hüfingen. Foto: Wolfgang Limberger

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen in der Region. Wir blicken zurück.















Link kopiert

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es auch am vergangenen Wochenende wieder viele Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen in der Region. Wir blicken zurück.

Egal ob Dorffest, Kino oder Musikfestival: Am vergangenen Wochenende war in der Region wieder viel geboten. Wir blicken noch mal zurück. Durch einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie direkt zum Artikel und können die Veranstaltung noch mal Revue passieren lassen.

Viele ihrer Lieder gehen ans Herz, die packenden Rhythmen direkt in die Beine: Die "Revelling Crooks" brachten zum Abschluss des 32. Villinger Innenhof Festivals den Hof zum Tanzen und Singen – und bescherten dem Team einen ausverkauften Abend.

Beim dritten VS Folk-Festival standen am Samstagabend sieben Bands auf der Bühne im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof zwischen Villingen und Schwenningen.

Regen Zuspruch erfuhr das zweite Heugausfest in St. Georgen - jedenfalls solange das Wetter mitspielte. Ein Regionalmarkt, lokal produzierte Köstlichkeiten, Gaststars und die Heugausspiele lockten Besucher an.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurde in Schonach am Wochenende wieder das Volksfest gefeiert - übrigens zum 51. Mal. Das Fest dauert noch bis Montag, dann soll es ein gemeinsames Mittagessen mit Geflüchteten aus der Ukraine geben.

In Niedereschach-Schabenhausen veranstaltete der Jugendclub am Wochenende sein erstes Freilicht-Festival. Rund um den Stollen "Otto am Kohlerberg" ging es an zwei Tagen hoch her.

Nach zwei Jahren Corona-bedingtem Ausfall wurde in Donaueschingen-Aasen an diesem Wochenende wieder das zweitägige Dorffest gefeiert. Die Landfrauen, der Narrenverein, die Schützen, der Sportverein, die Landjugend, der Musikverein und der Kindergarten lockten erneut Tausende Besucher zum Traditionsfest, welches heuer zum 39. Mal stattfand.

Am Wochenende tourte das "SWR 1 Pfännle" wieder durch das Land und machte am Sonntag Station in der Hüfinger Hauptstraße. Mehr als 200 Beteiligte verwandelten die Bregstadt in eine Schlemmermeile.

In Tennenbronn bei Schramberg stand am Wochenende das Dorffest auf dem Programm.

Beim 30. Bikertreffen des Motorradkellers Haigerloch-Gruol im Zelt direkt vor dem Clubhaus ging’s am Freitag und Samstag ab. Sechs Bands ließen es an beiden Tagen krachen.

In Balingen-Zillhausen fand unter Mitwirkung aller Vereine am Sonntag der erste "Kulinarische Dorfspaziergang" statt. Auf 4,5 Kilometern gab es an mehreren Stationen Vorspeisen und Gaumenreizer, auf dem Schulhof warteten schließlich Linsen mit Spätzle sowie ein Nachtischbüffet.

Der Auftritt von Heinrich del Core bildete den Abschluss des Mafu-Funparks im Schiefererlebnispark Dormettingen. Der schwäbische Kabarettist sorgte mit seinem Programm "Glück g’habt" dafür, dass sich die rund 400 Besucher köstlich amüsierten.

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause wurde in Schwenningen auf dem Heuberg wieder der Strohpark eröffnet: Tausende Besucher waren dabei und bewunderten die 20 Meisterwerke aus Stroh. Die 24. Auflage der Freiluftausstellung ist bis voraussichtlich 3. Oktober geöffnet.

Alexander Linke ist einer der offiziellen Zeichner der beiden baden-württembergischen Kultfiguren Äffle und Pferdle. Am Wochenende war er in Ebingen zu Gast.

Bei der "Disco Deluxe" in der Alten Seminarturnhalle in Nagold sorgten DJ Joao Ambrosio und die Sängerin Chantal Raible für Stimmung. Der Erlös der Party am Samstag ist für krebskranke Kinder bestimmt.

Mit leicht verändertem Konzept luden der VfR Beihingen und die Feuerwehr nach vier Jahren Pause wieder zum traditionellen Backhausfest ein. Höhepunkt war die "Dirndl- und Lederhosenparty" am Samstagabend auf dem Festplatz.

16 Händler rund um den Marktplatzbrunnen, Theater im Haus des Gastes, Gemälde und maßstabsgetreue Kutschen im obersten Stock des Rathauses: Beim Krämermarkt in Berneck herrschte am Samstag reges Treiben.