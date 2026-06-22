„3-Täler-BürgerEnergie“ in Sulz: Genossenschaft verzeichnet steigende Einlagen

170 Mitglieder investieren in die Energiewende. Weitere Photovoltaikanlagen sind bereits in Planung, auch Windenergie ist Thema. Das wird bei der Sitzung in Sulz berichtet.

Die „3-Täler-BürgerEnergie eG“ blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Bei der Generalversammlung in der Aula des Albeck-Gymnasiums stellten Aufsichtsratsvorsitzender und Sulzer Bürgermeister Jens Keucher sowie sein Stellvertreter Helmut Pfister eine durchweg positive Entwicklung der Bürgerenergiegenossenschaft vor.

Vorstand Siegfried Gergs präsentierte den Mitgliedern die wirtschaftliche Entwicklung und die laufenden Projekte. Besonders erfreulich sei die dynamische Entwicklung beim Ausbau der Photovoltaikanlagen, teilt die Genossenschaft mit.

Die fünfte Anlage auf der Bizerba-Arena in Balingen mit einer Leistung von 99 kWp steht kurz vor der Inbetriebnahme. Die sechste Anlage auf dem Schuppengelände Allmendwasen in Sulz-Kastell mit 89 kWp soll in Kürze beauftragt werden.

Die Anlage der „3-Täler-BürgerEnergie" in der Balinger Bizerba Arena unterstreicht den regionalen Ansatz der Sulzer Genossenschaft. Foto: Siegfried Gergs

Die Genossenschaft habe ihre Gründungsphase erfolgreich gemeistert und befinde sich auf einem stabilen Wachstumskurs. So zählte die 3-Täler-BürgerEnergie zum 31. Mai 167 Mitglieder aus Sulz und der Region. Die Einlagen der Mitglieder beliefen sich auf 277.100 Euro. Die Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2025 stieg auf 278.171 Euro. Der ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt 5395 Euro.

Eine Ausschüttung an die Mitglieder sei bewusst noch nicht erfolgt. Stattdessen sollen die erwirtschafteten Mittel für den weiteren Ausbau der Genossenschaft eingesetzt werden. Auffällig ist die starke regionale Verankerung in Sulz und nun auch in der Region zwischen Schwarzwald und Alb: Häufig engagieren sich ganze Familien als Mitglieder und investieren gemeinsam in die Energiewende vor Ort.

Keine Kredite

Die Eintragung der Genossenschaft in das Genossenschaftsregister wird nach Angaben des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes (BWGV) für Juli oder August erwartet. Derzeit würden die Jahresabschlüsse geprüft.

Mit den bestehenden und geplanten Anlagen können künftig rund 140 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden. Für die vollständige Finanzierung des Projekts in Sulz-Kastell fehlten derzeit noch rund 45.000 Euro. Bereits während der Generalversammlung wurden dafür weitere Beteiligungen und Zusagen in Höhe von über 12.000 Euro gezeichnet. Zudem konnten neue Mitglieder begrüßt werden.

Bemerkenswert ist, dass die Genossenschaft bislang vollständig ohne Bankkredite auskommt. Personalkosten fallen ebenfalls nicht an. Sämtliche Vorstands-, Aufsichtsrats- und Projektarbeit wird ehrenamtlich geleistet.

Die Mitglieder entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig. Diskutiert wurden auch die aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Mehrere Mitglieder äußerten Unverständnis darüber, dass aus ihrer Sicht fossile Energieträger weiterhin begünstigt und Investitionen in erneuerbare Energien durch geplante, ungünstige Rahmenbedingungen erschwert würden.

Windenergie im Blick

Neben dem Ausbau der Photovoltaik richtet die Genossenschaft ihren Blick bereits auf die Windenergie. Nach Angaben des Vorstands gibt es Gespräche mit Projektierern über mögliche Windkraftstandorte auf privaten und staatlichen Flächen in der Region. Die „3-Täler-BürgerEnergie“ versteht sich dabei nicht nur als Investitionsgemeinschaft, sondern auch als Mitmachprojekt für die Region. Interessierte Bürger sind eingeladen, Mitglied zu werden oder sich in Arbeitsgruppen und bei einzelnen Veranstaltungen einzubringen.