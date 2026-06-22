„3-Täler-BürgerEnergie“ in Sulz: Genossenschaft verzeichnet steigende Einlagen

170 Mitglieder investieren in die Energiewende. Weitere Photovoltaikanlagen sind bereits in Planung, auch Windenergie ist Thema. Das wird bei der Sitzung in Sulz berichtet.
Die „3-Täler-BürgerEnergie eG“ blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Bei der Generalversammlung in der Aula des Albeck-Gymnasiums stellten Aufsichtsratsvorsitzender und Sulzer Bürgermeister Jens Keucher sowie sein Stellvertreter Helmut Pfister eine durchweg positive Entwicklung der Bürgerenergiegenossenschaft vor.