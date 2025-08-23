3. Spieltag Verbandsliga: Nullnummer trotz Überzahl – Holzhausen scheitert an sich selbst

Platzverweis, Torwartwechsel, Alu-Pech: die Verbandsligapartie zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bot alles – nur kein Tor.

Enttäuschung in Holzhausen: Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter John Bender musste die erste kleine Delle in der neuen Spielzeit verkraftet werden. Das 0:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach war nämlich Holzhausens erster Nicht-Sieg seit Saisonstart. Dabei war die Mannschaft von Daniel Seemann über die volle Distanz das spielbestimmendere Team.

Eine harte Gangart

Die erste Chance ließ nicht lange auf sich warten: Janik Michel versuchte es in der zweiten Minute zentral vor dem Tor, doch der Versuch brachte keine Gefahr für Gäste-Keeper Joshua Barth.

Es war von Beginn an eine harte Partie, bei der nicht mit groben Fouls gespart wurde. In der 20. Minute wurde es erstmals auf den Zuschauerrängen laut, als Henry Seeger von Bart kurz vor dem Strafraum abgeräumt wurde – der Pfiff pro Holzhausen blieb jedoch aus.

Ein Abschluss von Janik Michel (33. Minute) prallte einem TSG-Verteidiger ab, Oliver Grathwol beförderte den Ball im Nachsetzen über das Tor. Kurz darauf brachte Seeger eine scharfe Flanke rechts entlang des Sechszehners, doch TSG-Mann Tim Ruth hielt in letzter Sekunde den Schädel hin und klärte zum Eckball, bevor noch ein FCH-Spieler zum Kopfball kommen konnte.

Rot für Freitag

Tief in der ersten Nachspielzeit gab es dann eine Karten-Flut: Nico Freitag ging überhart in einen Zweikampf mit Grathwol und bekam im Anschluss die Glattrote Karte – zusätzlich gab es je eine Verwarnung für Michel und Mert Hikmet Arslan, die anschließend an das Foul über die Stränge schlugen.

Kurz nach dem Seitenwechsel wurde FCH-Keeper Henning Schwenk fast zum Vorlagengeber, als ein langer Ball von ihm bei Erind Zogu landete – der Abschluss war jedoch zu zentral auf dem Torhüter. Keine zwei Minuten später versuchte es Seeger aus der Distanz, doch der TSG-Keeper hielt den Ball.

Der Pfosten ärgert Holzhausen

Der Ball landete vor Zogu doch diesmal brachte er die Kugel nicht mal aufs Gehäuse. In der 62. Minute kam es dann zu einem erzwungenen Wechsel: Leon Hayer rutschte im Kampf um den Ball in Torwart Barth hinein, der wegen einer Fingerverletzung für Henry Hutzenlaub ausgewechselt werden musste.

Der Seemann-Spieler sah nach dem Foul die Gelbe Karte und Hutzenlaub verhinderte fünf Minuten nach Einwechslung eine weitere Chance, als Adrian Müller eine überragende Flanke in den Fünfer auf Michel schlug, doch der Kopfball wurde von Hutzenlaub pariert.

Zehn Minuten später sorgte Zogu fast für die Erlösung, als ihn eine Flanke von Niklas Schäuffele fand und er ebenfalls per Kopf scheiterte. Sein Versuch bezwang zwar den eingewechselten Torhüter, doch der untere Pfosten verhinderte einen Torjubel.

Keine Tore, dafür viele Emotionen

Sinnbildlich fürs Spiel: FCH Keeper Schwenk bekam nach der Pause keinen Schuss aufs Tor während seine Vorderleute über die Partie verteilt knapp 20 Schüsse abgaben.

Zum Schluss gab es noch eine Gelbe Karte für die Gästebank, nachdem es lautstarke Proteste wegen eines FCH-Fouls im Mittelfeld gab – die TSG-Bank rastete bereits beim Platzverweis aus.

In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam dann noch Joker Lysander Skoda zum Abschluss, doch sein Schuss landete in den Armen vom Gäste-Keeper. Die 200 Zuschauer bekamen damit zwar kein Tor, dafür aber eine unterhaltsame und spielerisch anspruchsvolle Partie zu sehen – wenn auch mit deutlich weniger Zielwasser als üblich.

Damit muss sich Holzhausen mit einer unerwarteten Punkteteilung zufriedengeben – trotzdem stand abermals die Null, womit der FCH weiterhin als einziger Verbandsligist kein Gegentor hinnehmen musste.

Aufstellung und Spielinfos

FC Holzhausen: Henning Schwenk; Julio Leitao Gourgel, Adrian Müller, Erind Zogu, Janik Michel, Henry Seeger, Leon Louis Hayer (62. Vladan Djermanovic), Niklas Schäuffele, Oliver Grathwol (62. Lysander Skoda), Carlos Antonio Konz, Colin Haug

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Joshua Bart (64.Henry Hutzenlaub); Tim Ruth, Simon Lechleitner, Marc Wagemann, Amir Ljatifi, Baba Mbodji, Tim Seidler, Mert Hikmet Arslan, Nico Freitag, Nicole Zahner, Damjan Bucan

Tore: Keine Tore, dafür Glattrot für Nico Freitag (45.+3)

Schiedsrichter: John Bender, Assistenten: Felix Rauch, Kevin Schmidt

Zuschauer: 200