3. Spieltag Verbandsliga: Nullnummer trotz Überzahl – Holzhausen scheitert an sich selbst

Platzverweis, Torwartwechsel, Alu-Pech: die Verbandsligapartie zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bot alles – nur kein Tor.
Enttäuschung in Holzhausen: Mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter John Bender musste die erste kleine Delle in der neuen Spielzeit verkraftet werden. Das 0:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach war nämlich Holzhausens erster Nicht-Sieg seit Saisonstart. Dabei war die Mannschaft von Daniel Seemann über die volle Distanz das spielbestimmendere Team.