3. Runde im WFV-Pokal: FC Holzhausen schlägt VfL Nagold und zieht ins Achtelfinale ein

Im WFV-Pokalspiel gegen den FC Holzhausen hat der VfL Nagold eine Stunde gut mitgehalten, ehe der Verbandsligist in Durchgang zwei seine Klasse zeigte und 3:0 gewann.
WFV-Pokal, 3. Runde: VfL Nagold – FC Holzhausen 0:3 (0:0). Rasen oder Kunstrasen? Diese Frage konnte zu Wochenbeginn noch nicht mit letzter Gewissheit beantwortet werden. Am Mittwoch war dann klar: Der „Pokalkracher“, wie der VfL Nagold das Duell gegen den FC Holzhausen in den Sozialen Medien bezeichnete, wird auf dem Rasenplatz ausgetragen.