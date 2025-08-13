3. Runde im WFV-Pokal: FC Holzhausen schlägt VfL Nagold und zieht ins Achtelfinale ein

Im WFV-Pokalspiel gegen den FC Holzhausen hat der VfL Nagold eine Stunde gut mitgehalten, ehe der Verbandsligist in Durchgang zwei seine Klasse zeigte und 3:0 gewann.

WFV-Pokal, 3. Runde: VfL Nagold – FC Holzhausen 0:3 (0:0). Rasen oder Kunstrasen? Diese Frage konnte zu Wochenbeginn noch nicht mit letzter Gewissheit beantwortet werden. Am Mittwoch war dann klar: Der „Pokalkracher“, wie der VfL Nagold das Duell gegen den FC Holzhausen in den Sozialen Medien bezeichnete, wird auf dem Rasenplatz ausgetragen.

Im Reinhold-Fleckenstein-Stadion ging’s um 19 Uhr bei immer noch sehr sommerlichen Temperaturen los. FCH-Coach Daniel Seemann, der die „ein oder andere Änderung“ angekündigt hatte, hielt Wort. Er tauschte seine Startelf auf mehreren Positionen im Vergleich zum ersten Verbandsliga-Spiel, das Holzhausen mit 5:0 gewann und dabei vor allem in Durchgang zwei aufdrehte. Ähnlich lief es auch am Mittwoch. Durchgang eins war ausgeglichen, der Landesligist aus Nagold war keineswegs schlechter und hatte mehrere Abschlüsse. Einzig: Ein Treffer wollte nicht fallen, so dass es torlos in die Kabine ging.

Leon Hayer trifft kurz nach dem Seitenwechsel

Nach Wiederanpfiff dauerte es dann nur wenige Minuten, ehe der favorisierte Verbandsligist in Führung ging. Neuzugang Leon Hayer stand in Minute 46 goldrichtig und traf per Abpraller zur Führung für den FC Holzhausen.

Es war ein Wachmacher fürs Spiel, in dem sich der klassentiefere VfL keineswegs versteckte. Doch Henning Schwenk im Tor der Gäste war immer wieder Endstation der Nagolder Angriffe. Anders auf der Gegenseite: Der eingewechselte Erind Zogu stellte nach 61 Minuten auf 2:0 für den Verbandsligisten.

Gut eine Viertelstunde vor dem Ende machte Torjäger Janik Michel, ebenfalls eingewechselt, alles klar und traf nach Vorlage von Zogu in der 72. Minute zum 3:0.

Doch auch danach gaben sich die Gastgeber keineswegs auf, ein Tor wollte ihnen an diesem Sommerabend jedoch nicht mehr gelingen. Und so blieb es beim 0:3 aus Nagolder Sicht. Der FC Holzhausen steht damit im Achtelfinale des WFV-Pokals.

Der Gegner ist noch nicht bekannt, bei nur noch 16 verbleibenden Teams aus Württemberg wird die bisherige geografische Einteilung der ersten drei Runden aufgebrochen. Bereits am Wochenende geht’s für die beiden Teams in ihrer jeweiligen Liga weiter: Holzhausen reist in der Verbandsliga am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) zum TSV Oberensingen, der VfL Nagold trifft in seinem ersten Landesliga-Spiel der Saison am Sonntag auswärts auf den SV Croatia Reutlingen (15 Uhr).

Die nächste englische Woche wartet bereits

Und bereits am kommenden Mittwoch steht für den VfL die nächste englische Woche an, wenn es zum frühen Topspiel gegen die SG Empfingen kommt. VfL Nagold: Sanyang – Rück, F. Fleischle, Cinar, Karypidis, Mücke, Watzl, Gutekunst, Tastan, Hogg, J. Fleischle FC Holzhausen: Schwenk – Gourgel, Steinhilber, Seeger, Skoda, Hayer, Schäuffele, Grathwol, Haug, Wolf, Harachasch Tore: 0:1 Hayer (46), 0:2 Zogu (61.), 0:3 Michel (72.).