Köln - Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann ist in der dritten Runde der ProSieben-Show "The Masked Singer" ausgeschieden. Die 75-jährige Grimme-Preisträgerin steckte hinter der Maske einer lebens- und farbenfrohen Ananas-Figur.

Sie schwärmte nach der Enttarnung von ihren insgesamt zwei Auftritten: "Das war so, so toll", sagte Kroymann in der Aftershow. "Ich freu mich, dass ich in so einem Universum dabei sein darf, es ist ja eine eigene Welt." Allerdings sei es auch eine Herausforderung gewesen, mit dieser aufwendigen Maske zu performen. "Ich bin an meine Grenzen gekommen." Dazu habe sie seit 50 Jahren nicht mehr live im TV gesungen.

In der Live-Show "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt - oder am Ende das Finale gewinnt.

Jury vertippte sich

Es gibt einen Wettbewerb im Wettbewerb: Jede Woche rätseln Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey gemeinsam gegen ein wechselndes Promi-Duo über die wahren Identitäten der maskierten Sänger. Dieses Mal waren die Gegner Alec Völkel und Sascha Vollmer von der Band The BossHoss.

Beide Teams lagen am Ende der Abstimmung falsch. Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey hatten getippt, dass unter dem Ananas-Kostüm eine "TV-Royality, eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands" stecke: Nachrichtensprecherin Susanne Daubner.

Für BossHoss war die Ananas "heute die schwerste Nuss zu knacken". Sie zeigten sich ahnungslos und tippten nach Aufforderung auf Lets-Dance-Juror Jorge Gonzales. Die enttarnte Ananas freute das: "Ihr wart so ahnungslos, es war eine Freude, das zu sehen", sagte Kroymann.

Bereits ausgeschieden sind mit der Figur "Das Nashorn" der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens sowie TV-Moderatorin Madita van Hülsen in einem Lauch-Kostüm. Weiter geht es mit sieben verbliebenen Sängern oder Sängerinnen am Samstag, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Das Finale ist für den 21. Dezember geplant.