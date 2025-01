Es war am Freitag das große Finale der 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär??“ auf RTL. Alle Kandidaten, die von Montag bis Donnerstag mindestens 16.000 Euro erspielt hatten, durften noch einmal hoffen, den ganz großen Gewinn abzusahnen.

Heimlicher Star der Woche war sicherlich Urologin Paula Menold, die aus dem beruflichen Nähkästchen plauderte. Doch auch Menschen aus Horb und Umgebung konnten sich freuen. Denn einer anderen Kandidatin wurde an diesem Abend eine Frage mit Horb-Bezug gestellt.

Um diese Frage handelte es sich

Luise Thomas aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz hatte folgende Frage: „Vierfach-Olympiasieger Michael Jung ist gemäß des Namens seiner Paradedisziplin auf jeden Fall sehr...“. Die Antwortmöglichkeiten lauteten „A: talentiert, B: vielseitig, C: reaktionsschnell, D: ausdauernd“. Die 10.000-Euro Frage war für für die 28-jährige Projektmanagerin in der Unternehmensberatung überhaupt kein Problem.

Luise Thomas beantwortete die Michael-Jung-Frage. Günther Jauch zeigte sich begeistert, wie sich die Kandidatin im Reitsport auskennt. Foto: Stefan Gregorowius/ Wer wird Millionär ? / 55 - Folge 05 - Event 31

Als Moderator Günther Jauch die Frage stellte, lächelte die Kandidatin schon. „Das ist einer der besten deutschen Vielseitigkeitsreiter. Deshalb ist es B“, antworte sie sofort. „Ich bin selber lang geritten. Deswegen weiß ich das zu 100 Prozent.“

Kandidatin beweist sich als Michael-Jung-Expertin

Günther Jauch prüfte ihr Reiterwissen um Michael Jung aus Horb-Altheim dann noch mit einer kleinen „Bonusfrage“. „Hat im Einzel Gold geholt. Und wie hieß das Pferd?“

Michael Jung aus Horb- Altheim gewann mit „Chipmunk“ bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auch das wusste Luise Thomas sofort: „Das ist Chipmunk.“ Jauch blieb dann nur ein erstauntes „Boah“ als Reaktion.

Bei dieser Frage war dann Endstation

Am Ende holte sie 30.000 Euro und konnte ihren Gewinn aus den Tagen zuvor noch einmal fast verdoppeln. Folgende Frage war dann eine Hürde zu hoch für die 28-Jährige: „Welche Boyband spielte in zehn Folgen von ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ mit?“ Antwortmöglichkeiten: „A: Take that, B: Backstreet Boys, C: Caught in the Act, D: US5“. Hätten Sie es gewusst? Es war Caught in the Act.

Günther Jauch gratuliert Luise Thomas aus Bad Dürkheim. Foto: Stefan Gregorowius/Wer wird Millionär ? / 55 - Folge 05 - Event 31

Doch zumindest konnte sich Luise Thomas freuen, mit dem Altheimer Reiter Michael Jung eine wichtige Hürde genommen zu haben und damit eine schöne Gewinnsumme mit nach Hause nehmen zu können.

Diese Folge sowie die ganze 3-Millionen-Euro-Woche ist noch auf RTL+ zu sehen.