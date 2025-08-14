3. Meßstetter Ferienwanderung: Woher kommt der Name Michelfeld?

Unter der Regie des neugegründeten, aber gleichwohl nicht unbekannten Wander- und Heimatvereins Oberdigisheim hat die dritte Meßstetter Ferienwanderung dieses Sommers stattgefunden.
Ausgangspunkt der dritten Ferienwanderung war der Parkplatz der Oberdigisheimer Bärahalle; dort hießen Peter Sauter und Walter Mayer die Wanderschar – die trotz Hitze von beträchtlicher Größe war – willkommen. und richteten dann die Gewissensfrage „Sollen wir trotz der Hitze wandern?“ an die rund 130 Teilnehmer. Eine klare Mehrheit bejahte, und so konnte man aufbrechen – niemand blieb zurück!