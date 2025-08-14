3. Meßstetter Ferienwanderung: Woher kommt der Name Michelfeld?

Unter der Regie des neugegründeten, aber gleichwohl nicht unbekannten Wander- und Heimatvereins Oberdigisheim hat die dritte Meßstetter Ferienwanderung dieses Sommers stattgefunden.

Ausgangspunkt der dritten Ferienwanderung war der Parkplatz der Oberdigisheimer Bärahalle; dort hießen Peter Sauter und Walter Mayer die Wanderschar – die trotz Hitze von beträchtlicher Größe war – willkommen. und richteten dann die Gewissensfrage „Sollen wir trotz der Hitze wandern?“ an die rund 130 Teilnehmer. Eine klare Mehrheit bejahte, und so konnte man aufbrechen – niemand blieb zurück!

Zunächst ging es innerhalb der Ortschaft in Richtung Schwalbenweg. Hinter der Unteren Mühle, einer ehemaligen Holzsägemühle, begann der „Mühlsteig“, der Anstieg zum 1841 erbauten Steighaus. Der Weg, der auf die Hochebene führt, ist Teil des historischen Verbindungswegs nach Hossingen; das Steighaus diente einige Zeit als Pferdewechselstation.

Vom Steighaus führte der Weg weiter zum Grill- und Wanderparkplatz Pflugbühl. An einer Stelle berührte er den zwar schon etwas betagten, aber dennoch sehr empfehlenswerten Walderlebnispfad für Kinder und Jugendliche, der unter anderem mit einem Baumtelefon, einem Waldsofa und einer Beobachtungsplattform ausgestattet ist – letztere ist allerdings temporär gesperrt. Ein echtes Kuriosum auf dem Weg: der „verdrehte Baum“.

Möglicherweise war ein Michael Taufpate

Weiter ging es durch das Naturschutzgebiet und vorbei am Sportplatz zum Weiler Michelfeld. Der Name deutet darauf hin, dass das Gehöft einst einem Menschen gehörte, der Michel hieß; allerdings könnte er auch auf das mittelhochdeutsche Wort „Michel“, ein Synonym für „ Groß“ zurückgehen. Mit Wasser wurde der Hof früher über den Hossingen zugewandten Burtelbach versorgt – es war eine durchaus kräftezehrende Arbeit.

Peter Sauter wollte es wissen – und Mehrheit sagte Ja, Foto: Wysotzki

Auf einer weiteren Hofstelle war 1809 die Ziegelhütte errichtet worden, die von der Nähe einer Quelle und tonhaltigen Böden profitierte. Um die Mitte des 19. Jahrhundert gehörte sie den Urgroßeltern von Kurt Georg Kiesinger, dem dritten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist sie ein Reiterhof in Privatbesitz – doch den Namen Ziegelhütte hat sie behalten.

Von der Höhe am Traufgang bot sich ein schöner Blick auf Obernheim und den Oberdigisheimer Stausee. Dessen offizieller und weitgehend unbekannte Name lautet Stausee Kohlstatt Brunnenbach; er liegt 796 Meter hoch und wurde Anfang der 1980er Jahre geschaffen, um den Ort vor Hochwasser zu schützen.

Entscheidung für Stausee war sehr vorausschauend

Angesichts der Klimaerwärmung kann man diese Entscheidung über 40 Jahre später nur als vorausschauend bezeichnen. Die offizielle Einweihung ging am 26. Juni 1983 über die Bühne.

Über einen Waldweg gelangten die Wanderer am Ende wieder ins Tal, wo es dann nicht mehr weit war bis zur Bärahalle und deren Vesperstelle. Hier standen das von Heiderose Roth geleitete Team der Stadt, die Helfer der Feuerwehr und das Aufgebot schon bereit, um die Ankömmlinge zu verköstigen.

Zum Abschluss ein Vesper – die Wanderer hatten es sich verdient. Foto: Wysotzki

Schauplatz der vierten Ferienwanderung wird am Mittwoch 20. August, Unterdigisheim sein; die Führung übernehmen die Unterdigisheimer Wanderfreunde. Unterwegs wird Thomas Holl, Revierförster und Meßstetter Gemeinderat, sein Fachwissen in Sachen Forst mit seinen Begleiterinnen und Begleitern teilen. Der Startschuss fällt um 17 Uhr vor der Unterdigisheimer Turn- und Festhalle.