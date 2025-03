HBW II will die Negativserie beim „Ausflug in den Osten“ beenden

1 Im Heimspiel gewann Balingen mit 33:25 (17:10). Foto: Kara

Der HBW II möchte am Samstag (19 Uhr) beim SV 04 Plauen-Oberlosa Wiedergutmachung betreiben und die anstehende Begegnung in der 3. Liga Süd gewinnen.









Nach zwei Niederlagen in Folge, ist der HBW Balingen-Weilstetten II bester Dinge, den Negativlauf zu beenden. Drei Pleiten in Folge gab es in der laufenden Spielzeit aus HBW-Sicht erst ein mal, und mit dem Duell beim SV 04 Plauen-Oberlosa steht ein Gastspiel bei einem Abstiegskandidaten bevor.