Das letzte Relegationsduell ist entschieden. Somit stehen nun alle 20 Teilnehmer für die Saison 2024/25 fest. Auch die Zweitvertretung des VfB wird nach mehrjähriger Abstinenz wieder in der dritten Liga an den Start gehen. Alle wichtigen Infos lesen Sie hier.

Spielplan & Termine

Der Startschuss in die 17. Auflage der dritten Liga ertönt am 2. August 2024. Bis zum 22. Dezember finden dann die ersten 19 Spieltage statt. Die Rückrunde wird am 17. Januar eröffnet, das Saisonfinale steigt am 17. Mai 2025. Im Anschluss finden zwischen dem 22. und 27. Mai die Relegationsspiele statt.

Lesen Sie auch

Regelung zweite Mannschaften

Insgesamt befinden sich drei Zweitvertretungen von höherklassigen Vereinen unter den 20 Drittligisten. Dabei gelten für diese beim Thema Aufstiegskampf andere Regeln. Sowohl der Aufstieg in die zweite Bundesliga, als auch die Teilnahme am DFB-Pokal als einer der besten Vier ist nicht möglich. Sollte einer der besten vier Plätze demnach von einer zweiten Mannschaft besetzt sein, rückt der nächstplatzierte Verein für Aufstieg, Relegation oder Pokalteilnahme nach.

Welche Mannschaften sind dabei?

Neu in die Liga kommen zur kommenden Saison insgesamt sieben Vereine. Die drei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock und der VfL Osnabrück machen den Anfang. Außerdem rücken vier Aufsteiger aus den Regionalligen nach. Aus der Regionalliga West rückt Alemannia Aachen nach elf Jahren wieder in die dritte Liga auf. Aus der Regionalliga Nordost kommt Energie Cottbus erstmals seit 2019 wieder in den Profifußball zurück.

Der Vertreter der Regionalliga Nord ist die Zweitvertretung von Hannover 96, die sich im Duell mit Regionalliga-Bayern-Meister Würzburger Kickers das letzte Ticket für Liga drei sichern konnten. Die Hannoveraner sind zudem die einzige Mannschaft aller Aufsteiger, die mit Liga drei komplettes Neuland betritt. Komplettiert wird die Liga von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart aus der Regionalliga Südwest, die nach acht Jahren zurückkehrt.

Die gesamte dritte Liga 2024/25 sehen sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!