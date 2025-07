Sie waren in Berlin zu hören und spielen beim Montreux Jazz Festival. Und in Weil: TechnoBrass aus Brasilien sind eines der Highlights beim 3-Länder-Stadt-Festival.

Fans rasanter Techno-Beats sollten sich den Abend des 2. August schon mal frei halten. Denn da tritt auf dem Weiler Rathausplatz die Band TechnoBrass aus Brasilien auf.

TechnoBrass waren jüngst in Berlin zu hören, sie werden im Juli beim Jazz-Festival im schweizerischen Montreux auftreten. Sie touren außerdem durch Frankreich, Belgien und das Vereinte Königreich. In Weil am Rhein sind sie neben Michael Schulte einer der Hauptacts beim zweitägigen 3-Länder-Stadt-Festival, kurz 3LSF.

Lesen Sie auch

Bei freiem Eintritt sind dort am Freitag, 1., und Samstag, 2. August, Konzerte bekannter Bands mitten in der Innenstadt zu hören, begleitet von Festbetrieb in den Lauben der Weiler Vereine.

Gegründet von sieben Musikern aus der Jazzszene und dem alternativen Karneval von Rio de Janeiro, hat die Gruppe bereits auf Festivals wie Universo Paralello (BA), Psychialya (SC), Rock the Mountain (RJ) gespielt und mit der Party TechnoBrass live ein ständig wachsendes Publikum erobert, schreibt die Band über sich selbst.

Die Bandbreite der musikalischen Stile um Techno erweitert

Stets schon mit einem Fokus auf Blasinstrumenten, hat das Festival unter Leitung von Kulturamtsleiter Peter Spörrer seine Bandbreite in diesem Jahr auch um die Variante Techno erweitert. Spörrer hofft, damit viele Fans dieser Musikrichtung anzusprechen, insbesondere solche der jüngeren Generation.

Eröffnet wird der Konzertabend von jungen Weilern: Bonds Bigband ist ein Ensemble der Städtischen Musikschule Weil am Rhein.

Bonds Bigband aus Weil am Rhein eröffnet traditionell den zweiten Abend des 3-Länder-Stadt-Festivals. Foto: Oliver Welti

Es wurde 2010 von Christian Leitherer gegründet, der die Bigband bis heute leitet. Die jungen Bandmitglieder begeistern ihr Publikum seit Jahren mit Jazz, Swing, Latin, Pop und Rock.

Bind Bigband tritt nicht nur in Weil am Rhein auf

Auftritte beim Kidsjazz-Festival in Leipzig und Konzertreisen nach San Sebastian, Prag, München, Berlin, Leipzig und Mailand sowie Projekte mit Dozenten der SWR Bigband, Kompositionsaufträge und Kooperationen mit Instrumentalisten und Sängern zeugen vom hohen Niveau der Band. Im Mai dieses Jahres war die Teilnahme am Jugendmusikfestival in Katalonien ein besonderes Highlight.