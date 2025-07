Freunde, die gemeinsam feiern – so kann man das Verhältnis des Singer-Songwriters Michael Schulte zu seinem Publikum verstehen. In Weil am Rhein gibt es das sogar kostenlos.

Nicht nur auf der Video-Plattform Youtube ist er ein Star: Michael Schulte ist das Zugpferd für den zweiten Festivalabend auf dem Rathausplatz in Weil am Rhein. Mit seiner facettenreichen Stimme und seinen einfühlsamen Liedern begeistert der deutsche Singer-Songwriter ein weites Publikum, vor allem aber junge Leute.

In Weil am Rhein stellt er nun beim kostenfreien 3-Länder-Stadt-Festivals seine Live-Tauglichkeit unter Beweis und wird seine Fans mit Sicherheit nicht enttäuschen.

Der Kontakt des Weiler Kulturamts als Festival-Organisator entstand über das ESC-Festival, das in Weil am Rhein im Mai, parallel zum Eurovision Song Contest (ESC) im benachbarten Basel über die Bühne ging.

Seit seinem Durchbruch beim Eurovision Song Contest in Lissabon, bei dem er 2018 den sensationellen vierten Platz belegte, blickt Michael Schulte zurück auf sieben erfolgreiche Studioalben, drei Live-Alben, acht Top-10-Radiosingles in Folge, schwärmen die Veranstalter.

Michael Schulte hat auf Streaming-Plattformen großen Erfolg

Weit über eine Milliarde Streams seiner Songs und Videos sowie Millionen begeisterter Fans, die ihm auf Touren und Festivals zujubeln sprechen eine deutliche Sprache.

Schultes aktuelles Album trägt den Titel „Remember Me“ und es ist sein bisher abwechslungsreichstes und vielschichtigstes Werk. Das Publikum des 3-Länder-Stadt Festival kann sich auf Hits wie „Waterfall“, „Better Me“, „If You Love Me“ und viele weitere Highlights von „Remember Me“ freuen. Und natürlich stehen auch „You Let Me Walk Alone“, „Back To The Start“ und „For A Second“ in Weil am Rhein auf seiner Setlist.

Sein Publikum ist „seine“ Community

Auf der Bühne zu stehen und für seine Community zu singen, das bedeutet dem sympathischen Sänger alles. Vor Michael Schultes Auftritt heizen TechnoBrass aus Brasilien dem Publikum auf dem Weiler Rathausplatz ein.

www.michaelschulte-music.com