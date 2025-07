Die Bands stammen aus der gesamten Dreilandregion, aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich.

Musik, die ins Herz und in die Beine geht – das bieten die Heart Attack Horns. Sie treten am Freitag, 1. August, um 17.30 und um 19.30 Uhr auf dem Sparkassenplatz auf. Die mobile Formation bringt den Sound und die Lebensfreude aus New Orleans direkt auf die Straße.

Die Mitglieder um Bandleader Heiner Krause sind allesamt Profis aus der hiesigen Szene und Garanten für Musikgenuss auf höchstem Niveau , schreiben die Veranstalter.

Enrico Gracias und sein Drei-Mann-Orchester Fissa Papa bringen ebenfalls am Freitag, 1. August, ab 18.30 und ab 21.30 Uhr eine ganz besondere Mischung aus Musik und Lebensfreude auf den Sparkassenplatz und die Hauptstraße.

Die Spalehill Marching Band Basel in Aktion Foto: Lorenz Grollimund

Ziel der vier Musiker aus Frankreich ist es, die Lachmuskeln des Publikums zu strapazieren, deren Beine in Bewegung zu bringen und es musikalisch zu elektrisieren, heißt es. Genau das erreichen sie beim 3-Länder-Stadt-Festival (3LSF) durch einen Mix von altehrwürdigen Cumbias, zeitlosen Jazz-Hits, feurigen Calypsos, heißem Rock und charmant nostalgischen französischen Chansons.

Bal‘us‘trad ist Musik zum Leben, zum Hören und zum Tanzen. Seit 2001 haben insgesamt mehr als 50 Musiker zeitweise in und mit dem elsässischen Kollektiv gearbeitet und verschiedene musikalische Projekte durchgeführt, wie „En passant par la montagne“, „Techno Médiévale“ oder „Attentat Fanfare“.

Der Name des Ensembles setzt sich zusammen aus den französischen Worten „bal“ (die Tanzveranstaltung), „us“ (Kurzform von „Sitten und Gebräuche“) und „trad“ (Tradition). Am Samstag, 2. August, ist es jeweils um 17.30 und um 19.30 Uhr auf dem Sparkassenplatz zu hören.

Bonds Gig Band mit Christian Leitherer Foto: Oliver Welti

Am Samstag, 2. August, ist auch die Spalehill Marching Band Basel zu hören, die 1984 anlässlich der ersten Ausgabe von „Em Bebbi sy Jazz“ gegründet wurde. Mit einigen Höhen und Tiefen konnte sich das Ensemble, auch dank der Verstärkung durch die „Mittwuch’s Band Basel“, mehr als 40 Jahre lang behaupten. Es tritt ab 18.30 und noch einmal ab 21.30 Uhr mit rund zehn Musikern auf. Diese werden den Sparkassenplatz und die Hauptstraße mit New Orleans Old Time Jazz, Blues und Dixie beleben und somit ein unvergleichliches Südstaaten-Feeling nach Weil am Rhein bringen.

Bonds Bigband ist ein über die Grenzen der 3-Länder-Stadt hinaus bekanntes Bläserensemble der Städtischen Musikschule. Es wurde von Christian Leitherer, der der Formation heute noch als Bandleader vorsteht, ins Leben gerufen. Die Vollbesetzung der erfahrensten Mitglieder von Bonds Bigband eröffnet am 2. August um 17 Uhr das Programm auf der Rathausplatz-Bühne.

Unter dem Namen Bonds Gig Band hingegen treten kleinere Formationen, die sich aus Mitgliedern von Bonds Bigband und Gästen zusammensetzen, beim 3-Länder-Stadt Festival auf dem Sparkassenplatz auf. Diese Ensembles spielen immer dann, wenn die Marching Bands den Sparkassenplatz in Richtung Rathausplatz verlassen haben. So ist sichergestellt, dass das Publikum auf dem Sparkassenplatz durchgängig Livemusik erleben kann.