3-Länder-Stadt Festival in Weil: Die Vereinsmeile ist ein wichtiger Bestandteil des 3LSF

Das 3LSF (3-Länder-Stadt Festival) kann nicht nur mit einer großen musikalischen Bandbreite aufwarten. Auch im Hinblick auf Speisen und Getränke wird einiges geboten

Essen und Trinken sind lebenswichtig und für viele Menschen geht es nicht nur darum, irgendetwas zu sich zu nehmen, es sollte auch lecker schmecken. Um das Publikum des 3LSF (3-Länder-Stadt Festival) auch in dieser Hinsicht zu überzeugen, planen 17 Weiler Gruppierungen bereits Monate vor dem Festival ihr Angebot und die Ausstattung ihrer Hütte auf der Vereins-Meile bei dem vom Kulturamt veranstalteten kostenfreien Musikfestival.

Für uns ist die Vereinsmeile daher auch ein Förderinstrument für Weiler Vereine“, sagt Kulturamtsleiter Peter Spörer Spörrer. Als weiteren Pluspunkt sieht er die Tatsache, dass durch die beteiligten Mitglieder der Vereine mehr Publikum angezogen und das Festival noch besser in der Stadtgesellschaft verankert werden kann.

Rathausplatz

Von Anfang an bei der Vereinsmeile dabei ist die Wiibergugge Quaakdäsche. Sie hat ihre Hütte auf dem Rathausplatz und bietet Flammwaien, Longdrinks und Softdrinks an. Daneben findet sich der Bierstand der Stadtmusik Weil am Rhein, wo es auch Softdrinks geben wird und auch die Haltinger Winzer, das Weingut Huck-Wagner und das Weingut Kalkwerk Istein sind erneut mit zwei gemeinschaftlich betriebenen Hütten beim 3LSF dabei.

Das Kulturamt bietet erstmalig einen Merchandise-Stand auf dem Rathausplatz an, dort sind eine 3LSF-Tasche, ein Schlüsselband, Seifenblasen und ein Basecap im Design des Festivals erhältlich.

An dieser Hütte kann auch für fünf Euro der Support-Button erworben werden, ein magnetischer Anstecker mit den Namen der in diesem Jahr auftretenden Hauptacts. Der Gewinn aus seinem Verkauf fließt vollständig in die Finanzierung des Festivals. Er ist auch schon jetzt in der Stadtbibliothek erhältlich.

Sparkassenplatz

Neben jener auf dem Rathausplatz gibt es eine zweite Winzer-Hütte auf dem Sparkassenplatz. In der Nähe von beiden Hütten werden passend zum Wein Flammwaien angeboten, die Orchestergesellschaft Weil am Rhein betreibt eine entsprechende Hütte auf dem Sparkassenplatz, an der auch Mineralwasser und Softdrinks erhältlich sind.

Der Sparkassenplatz ist als Hütten-Standort nicht nur für die Orchestergesellschaft und die Winzer geplant, auch die Narrenzunft Wiler Zipfel ist dort mit Merguez im Baguette-Brot, Bier und Softdrinks zu finden. Die Wiler Zipfel Clique brät erneut Zipfel Burger, die in der klassischen Variante und auch vegetarisch angeboten werden.

Passend zu diesen Burgern offeriert die Guggemusik Node-Spucker eine Hütte weiter Pommes mit verschiedenen Toppings, Bier Cocktails mit und ohne Alkohol sowie Softdrinks.

An der Bushaltestelle am Sparkassenplatz wird der FV Haltingen 1920 mit einem Bierstand vertreten sein, an dem es auch Softdrinks gibt.

Schillerstraße

In der Schillerstraße bereichert der Verein Kulturzentrum Kesselhaus das Getränke-Angebot mit leckeren Cocktails und der Förderverein der Judoschule Weil am Rhein-Haltingen ist mit süßen und herzhaften Crêpes, Waffeln und Softdrinks vertreten.

Hauptstraße

Auf der Hauptstraße beteiligt sich der SV Weil mit Bier und alkoholfreien Getränken sowie Wurst mit Brot.

Die Abteilung Rollhockey des RSV Weil am Rhein spezialisiert sich dieses Jahr auf Raclette und alkoholfreie Getränke.

Erstmals dabei sind die Rollifreunde Weil am Rhein. Sie bringen Flammlachs auf die Vereinsmeile.

Der Stadtteilverein Weil am Rhein-Friedlingen bietet Falafel, orientalische Desserts und Softdrinks an, darunter auch einen 1001 Nacht-Eistee. Beim Lions Club Weil am Rhein kann man süße und herzhafte Crêpes, Zuckerwatte und Popcorn erwerben. Die Sportschützen des ESV Weil am Rhein braten Grillwurst und schenken alkoholfreie Getränke, Radler und Tannenzäpfle aus.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat erneut ihren Klassiker im Angebot: Schupfnudeln mit Speck oder vegetarisch und Sauerkraut.

Eine Hütte weiter gibt es afghanische Speisen beim Verein „Hindukusch – Zukunft für Afghanistan“.

Headliner

Headliner des diesjährigen Festivals sind die bekannte Popsängerin Loi aus Mannheim und die niederländische Electrobrass-Formation Gallowstreet. Der Bereich der traditionelleren Blasmusik wurde gestärkt. So treten in diesem Jahr nicht nur vier, sondern fünf Marchingbands beim 3LSF auf.

www.3LSF.eu