3-Länder-Stadt Festival in Weil: Die Vereinsmeile ist ein wichtiger Bestandteil des 3LSF

Das 3LSF (3-Länder-Stadt Festival) kann nicht nur mit einer großen musikalischen Bandbreite aufwarten. Auch im Hinblick auf Speisen und Getränke wird einiges geboten
Essen und Trinken sind lebenswichtig und für viele Menschen geht es nicht nur darum, irgendetwas zu sich zu nehmen, es sollte auch lecker schmecken. Um das Publikum des 3LSF (3-Länder-Stadt Festival) auch in dieser Hinsicht zu überzeugen, planen 17 Weiler Gruppierungen bereits Monate vor dem Festival ihr Angebot und die Ausstattung ihrer Hütte auf der Vereins-Meile bei dem vom Kulturamt veranstalteten kostenfreien Musikfestival.