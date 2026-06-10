3-Länder-Stadt-Festival: Im Zentrum von Weil am Rhein werden Straßen gesperrt

Das 3-Länder-Stadt Festival in Weil am Rhein macht verkehrliche Einschränkungen notwendig. Der Wochenmarkt wird ebenfalls verlegt.

Das 3-Länder-Stadt Festival (3LSF) geht am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, in Weil am Rhein über die Bühne. Rund um den Rathausplatz wird es zwischen Schlaufenkreisel und Sparkassenkreisel während der Veranstaltung, aber auch schon in den Tagen zuvor zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen. Auch wird der Wochenmarkt am kommenden Samstag vom Rathausplatz in die Schillerstraße verlegt.

Die Marktbeschicker bieten am Samstag, 13. Juni, ihre Waren nicht auf dem Rathausplatz an. Sie bauen stattdessen ihre Marktstände in der angrenzenden Schillerstraße auf, die aus diesem Grund teilweise gesperrt ist. Die Zufahrt zur Tiefgarage Rathausplatz 3 bleibt indes frei befahrbar.

Für die Hauptstraße gilt von Mittwoch, 10. Juni, 7 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 18 Uhr, zwischen Sparkassenkreisel und Schlaufenkreisel eine verkehrsrechtliche Anordnung. Davon betroffen ist in diesem Zeitraum auch die Schillerstraße zwischen Hauptstraße und Ärztehaus. Beide Bereiche sind vom 12. bis zum 15. Juni voll oder teilweise gesperrt.

Für Anliegende und Gewerbetreibende gibt es zeitweise Ausnahmen, über welche diese Personenkreise im Vorfeld schriftlich informiert worden sind.

Zu beachten ist auch, dass es aufgrund des Aufbaus von Hütten und der Bühnen ab Mittwoch, 10. Juni, zu Halteverboten und verkehrlichen Einschränkungen in der 20er-Zone kommt.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, den Innenstadtbereich in diesem Zeitraum großräumig zu umfahren, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.