3-Länder-Stadt-Festival: Im Zentrum von Weil am Rhein werden Straßen gesperrt

Das 3-Länder-Stadt Festival in Weil am Rhein macht verkehrliche Einschränkungen notwendig. Der Wochenmarkt wird ebenfalls verlegt.
Das 3-Länder-Stadt Festival (3LSF) geht am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, in Weil am Rhein über die Bühne. Rund um den Rathausplatz wird es zwischen Schlaufenkreisel und Sparkassenkreisel während der Veranstaltung, aber auch schon in den Tagen zuvor zu Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen. Auch wird der Wochenmarkt am kommenden Samstag vom Rathausplatz in die Schillerstraße verlegt.