3 Jahre Ukrainekrieg: Trump schadet der Ukraine und Europa

Protestierende in mehreren westlichen Hauptstädten haben gegen einen Deal der USA mit Russland demonstriert.

Drei Jahre nach seinem Überfall auf die Ukraine machen die USA Wladimir Putin aus Eigennutz wieder hoffähig. Europa ist auf sich allein gestellt und muss retten was zu retten ist, meint Dieter Fuchs.









Zwei Wochen nach dem vorläufigen Ende des westlichen Bündnisses mehren sich Stimmen, wonach die USA doch wenigstens Bewegung in die Ukraine-Krise gebracht hätten, was der EU seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor genau drei Jahren nicht gelungen sei. Mit seiner Maxime „Russland dürfe nicht gewinnen“ sei Europa gescheitert. Doch diese Bewegung ist nicht entstanden, weil die USA an einem Frieden im Sinne der Ukrainer oder an einer stabilen Ordnung Europas interessiert sind. Im Gegenteil. Trumps Regierung will Geld sparen, von dem Konflikt finanziell profitieren, Europa in die Defensive bringen und Russland gegen China auf seine Seite ziehen.