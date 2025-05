3. Fußball-Liga: Dresden und Bielefeld steigen in die 2. Liga auf

Berlin - Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld haben sich auf direktem Weg den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Dank Schützenhilfe konnte sich Drittliga-Spitzenreiter Dresden am vorletzten Spieltag auch eine 0:1 (0:0)-Niederlage bei Waldhof Mannheim erlauben. DFB-Pokalfinalist Bielefeld ist schon vor dem Spiel morgen (13.30 Uhr) beim abgestiegenen Tabellenletzten Unterhaching nicht mehr von einem der ersten beiden Ränge zu verdrängen.

Cottbus schiebt sich an Saarbrücken und Rostock vorbei

Entscheidende Hilfe dabei leisteten Energie Cottbus und Alemannia Aachen. Während sich Cottbus dank des 3:1 (2:0) bei Hansa Rostock auf Relegationsplatz drei schob, fiel der 1. FC Saarbrücken durch das 2:4 (0:1) bei Alemannia Aachen auf Rang vier hinter Energie zurück. Die punktgleichen Saarländer haben die um zwei Treffer schlechtere Tordifferenz. Zwei Zähler dahinter folgt Hansa, das nur noch Fünfter ist. Wer gegen den Tabellen-16. aus der 2. Liga in die Relegation geht, entscheidet sich erst am letzten Spieltag.

Lesen Sie auch

Während Dresden die Niederlage in Mannheim durch das Tor von Kennedy Okpala in der 62. Minute nicht mehr weh tat, erlitten die Rostocker einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Erik Engelhardt (8.), Torjäger Timmy Thiele (19.) und Lucas Copade (49.) brachten Cottbus zurück auf Platz drei. Hansa verkürzte durch Alexander Rossipal (55.), hat aber am kommenden Samstag die schlechteste Ausgangsposition.