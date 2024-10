1 3,5 Promille hatte ein Autofahrer, den die Polizei in Haiterbach aus dem Verkehr gezogen hat. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Die Polizei hat am Mittwochabend in Haiterbach einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinwirkung - einen Führerschein hatte er nicht.









Nicht nur alkoholisiert, sondern offenbar auch noch mit anderen berauschenden Mitteln und noch dazu ohne Führerschein war ein 29-Jähriger am Mittwoch in Haiterbach unterwegs. Dies gab die Polizei am Freitag in einer Mitteilung bekannt.