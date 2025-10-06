3./4./5. Oktober: Das war am langen Wochenende in der Region los

Am ersten, so richtig herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Partys, Konzerte, Oldtimer-Treffen oder ein paar Märkte: Über das lange Wochenende herrschte richtige Herbstlaune.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Die 64. Auflage des Kreiserntedankfestes in Weiler startete am Donnerstag mit einer rauschenden Party, einem Familientag und einem Bulldog-Dragster-Rennen.