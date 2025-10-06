3./4./5. Oktober: Das war am langen Wochenende in der Region los

Am ersten, so richtig herbstlichen Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Partys, Konzerte, Oldtimer-Treffen oder ein paar Märkte: Über das lange Wochenende herrschte richtige Herbstlaune.

Die 64. Auflage des Kreiserntedankfestes in Weiler startete am Donnerstag mit einer rauschenden Party, einem Familientag und einem Bulldog-Dragster-Rennen.

Zum 35. Mal jährte er sich 2025, der „Tag der Deutschen Einheit“, und wie es die Tradition will, hatte auch dieses Jahr das Sinfonieorchester VS zum Festkonzert in Villingen eingeladen.

Welch eine Selbstverständlichkeit ist es, den Wasserhahn aufzudrehen. Sofort fließt frisches, sauberes Wasser heraus. Gedanken macht man sich nur, wenn es einmal nicht funktioniert. Wie viel Technik, Wissen, Erfahrung und Kompetenz dahintersteckt, konnte bei einer Besichtigung der Einrichtungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Bad Dürrheim erlebt werden.

Den letzten Vortrag im Zuge der Ausstellung Zeitgeschichte(n) in Schonach hielt die Psychologin Antina Beutel. Der Abend „Ich ticke anders – na und“! drehte sich um Traumatisierung.

Nach den Keramikwochen in Hüfingen werden drei Künstler für ihre Beiträge zur Wettbewerbsausstellung Schnittstellen ausgezeichnet.

Aufführungen, Livemusik und Kulinarik begeisterten am Wochenende die Besucher des Herbstfestes in Donaueschingen. Auf der Karlstraße herrschte Partystimmung bis in die Nacht.

Das Kreiserntedankfest im Königsfelder Ortsteil Weiler zog am Sonntag trotz des sehr durchwachsenen Wetters einige Tausend Zuschauer zum Umzug an.

Am Rottweiler Bahnhof präsentieren die Eisenbahnfreunde Zollernbahn ihre großen und kleinen Schätzchen zum Anfassen. Und sie sind gespannt auf die Landesgartenschau.

50 Jahre Gesamtstadt sind Anlass für einen besonderen Abend: Auf Oberndorfs Schuhmarkt zeigen Kernstadt und die eingemeindeten Ortschaften Stärken und Besonderheiten.

Musiker verschiedener Vereine bilden den gemütvollen Kern des Boller Weinfests, und dass das vielen Gäste Freude macht, war am Sonntag zu beobachten.

Oldtimer in Nusplingen bestaunen: Die Hardtfreunde freuten sich über viele Besucher bei ihrem Traktorentreffen.

Große Gruppen, kleine Grüppchen, teils mit Wägelchen oder Hund, Familien und Freunde: Rund um Oberiflingen war beim 15. Wandertag einiges los.

Die Calwer Innenstadt hat sich an vielen Ecken herausgeputzt für den Herbstzauber mit verkaufsoffenem Feiertag des Calwer Gewerbevereins. Kunsthandwerk, Foodtrucks, Spiele und ein Karussell für Kinder, einen Hofladen in einem ehemaligen Linienbus, über die Innenstadt verteilte Flohmarktstände, die Angebote in den Läden und die lokale Gastronomie - all das war den Besuchern am Freitag geboten.

Unter dem Motto „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ wurde am Tag der Deutschen Einheit wieder bundesweit gesungen. Auch in Nagold waren Sänger mit dabei.

Von Beatles bis Didgeridoo: Die Vielfalt auf der Offenen Bühne in Altensteig füllte den Stadtgarten mit Leben. Auch spontane junge Künstler kamen dazu und zeigten ihr musikalisches Können.

Herz, Humor und Hingabe – Feuerwehrkommandant Reiner Schaudel wurde in Enzklösterle nach 45 Jahren ehrenamtlichem Dienst verabschiedet. Es gab stehende Ovationen.

Menschen aus der ganzen Region kamen zum traditionellen Kartoffelmarkt mit Flohmarkt und verkaufsoffenen Feiertag am Tag der deutschen Einheit in die Neuenburger Innenstadt. An etwa 170 Verkaufsständen boten die Flohmarkthändler ihre Waren an.

Im pittoresken Kanderner Ortsteil Holzen fand zum 40. Mal der Kunsthandwerkermarkt statt. Rund 60 auswärtige Anbieter überboten sich mit ihrer überschäumenden Kreativität.

Die Riedmatteschlurbi Liel luden zum Herbstfest mit Metzgete rund um die Schlossgartenhalle in Schliengen ein.

Istein hatte zum Dorfflohmarkt eingeladen. Die beliebte Veranstaltung, die es seit vier Jahren gibt, war sehr gut besucht.

Die Volkshochschule Grenzach-Wyhlen hatte die Bürger zu einem Candlelight-Dinner für Demokratie in Haus der Begegnung eingeladen.

An drei Tagen wurde in Häg-Ehrsberg wieder das traditionelle Erntedankfest gefeiert. Dazu hatte die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg und der Musikverein Rohmatt in den Weideschuppen auf dem Schäfig eingeladen.