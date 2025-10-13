3,3 Millionen Euro vom Bund: Geldsegen für die Stadt Lahr

Der Anteil der Stadt am Infrastrukturpaket des Bundes steht jetzt fest. Darüber hinaus hilft das Land bei der Ganztagsbetreuung.
Lahr wird in den kommenden zwölf Jahren jeweils rund 3,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur erhalten. Die Summe ergibt sich aus der Zusage des Landes, zwei Drittel des Sondervermögens für Baden-Württemberg an die Kommunen weiterzureichen, sowie aus der Annahme, dass bei der Verteilung der Mittel die Zahl der Einwohner zugrunde gelegt wird. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.