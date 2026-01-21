3,3 Millionen Euro für Halle: Der größte Teil des Mahlberger Haushalts fließt in Sanierungsprojekte

Im Haushalt der Stadt Mahlberg klafft ein Loch von Minus 1,1 Millionen Euro. Grund dafür sind viele kostspielige Bauprojekte, die in diesem Jahr anstehen.
Zum letzten Mal wirke er an einem Haushalt mit, sagte Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz bei der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Dass es immer schwieriger geworden sei, wollte er dabei nicht verhehlen. Zwar würden die Einnahmen, wie durch die Gewerbesteuer, immer mehr steigen. Das generelle Problem sei aber, dass auch die Ausgaben immer mehr in die Höhe gingen. „Wir Kommunen bekommen immer mehr Aufgaben von Bund und Land aufgedrückt, die wir stemmen müssen“, stellte er fest. Zuletzt das Thema Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung, wodurch die Kommunen zu Umbauten gezwungen sind, um dies zu ermöglichen. Doch könne man mit diesen Ausgaben auch nicht ständig den Bürger und Steuerzahler belasten. Daher sollten sich die Gemeinderäte daran orientieren und nicht nach subjektiven Interessen entscheiden. „Das Gemeinwohl muss im Mittelpunkt stehen“, so Benz.