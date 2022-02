Was sagen Kneipen und Bars in Rottweil zu den Lockerungen?

1 Markus Hauffe, Inhaber des Irish Pub. Foto: Kopf

Mit dem Wechsel von der Alarmstufe II in die Alarmstufe I gibt es Erleichterungen für die Gastronomen. Zum einen gilt nun die 2G- anstatt der 2G plus Regel, zum Anderen ist die auf 22.30 Uhr terminierte Sperrstunde weggefallen. Wir haben uns in Rottweil umgehört, wie die ersten Tage mit den neuen Regeln verlaufen sind.















Rottweil - Freitagabend, Wochenendstimmung und Freunde treffen. Schnell denkt man hier an einen Besuch einer Kneipe, Bar oder anderen gastronomischen Lokalität. In der Alarmstufe II war der Abend aber durch die geltende Sperrstunde vorbei, als er gerade erst begonnen hatte. Die Rückkehr in die Alarmstufe I ändert dies, was sich größtenteils auch in Rottweil zeigte.